Доллар не оставил иене шансов

Японская иена ослабла до 130 за доллар, приблизившись к двадцатилетнему минимуму – отметке 131,3, достигнутому в начале мая. В течение предыдущих двух дней японская валюта пыталась подрастать, но доллар резко вырос на возобновившихся инфляционных опасениях и покупках безрисковых активов инвесторами.

Ранее японские политики неоднократно заявляли, что власти помогут поддержать быстро падающую валюту. Банк Японии удвоил свою масштабную программу стимулирования экономики и подтвердил приверженность политике сверхнизких ставок в апреле, заявив, что предложит покупать неограниченное количество 10-летних государственных облигаций. Это подчеркнуло расширяющееся расхождение в политике между Японией и США и сохранило понижательное давление на иену.

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Сильная позиция доллара по отношению к иене объясняется перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии, пишет агентство «Прайм». Эти ожидания были подкреплены комментариями заместителя главы регулятора Масазуми Вакатабе, который сказал, что необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики и что центробанк не должен исключать возможность ее дополнительного смягчения.

Страна Нисходящей Иены

Японию можно в последнее время называть не только Страной восходящего солнца, но и нисходящей иены, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Доллар к этой валюте только за время последнего импульса роста с марта 2022 г. поднялся с 114,6 к 130. Это более, чем на 13% за 3 месяца, или 54% годовых. Очень впечатляющий рост. Причём, индекс доллара USDX к шести основным валютам за этот период повысился лишь на 5,3%.

Причины такой динамики, объясняет эксперт, лежат на стороне как доллара, так и самой иены. Основные из них – очень высокая разница показателей экономики двух стран и соответствующее им радикальное расхождение в политике двух центробанков – ФРС США и Банка Японии. В Штатах по сравнению с Японией гораздо выше темп роста ВВП (3,5% против 0,2% соответственно), и уровень инфляции (8,3% и 2,5%)

Во многом поэтому регулятор в США проводит активно жёсткую политику роста процентных ставок, сокращения денежной массы. Токио же придерживается противоположной - мягкой, стимулирующей - концепции. И ему выгодно ослабление йены. Поэтому американец растёт к ней быстрее, чем к другим валютам.

Вот и на текущей неделе он поднимается к иене со 127 к 130, указывает Гойхман. Этому способствовали в среду позитивные данные по индексам розничных продаж и деловой активности в США. Однако в четверг, после трёх дней взлёта, котировки многострадальной йены берут передышку – доллар к ней откатывается ниже 130.

Это, уверен аналитик, ни в коей мере не разворот тенденции, а естественная коррекция после взлёта и фиксации прибыли многими участниками рынка. Учитывая приближающийся конец недели с закрытием позиций на выходные, возможно движение вниз к 128,5-129. Но многое будет значить выходящий в пятницу отчёт по рынку труда США.

В целом же восходящий тренд остаётся, поддерживаемый указанными выше мощными факторами среднесрочного роста. Его в ближайшие дни может подкрепить приближение заседания ФРС 15 июня, на котором предполагается очередное увеличение ставки с 1% сразу в полтора раза – до 1,5%.

Вероятно, предполагает Марк Гойхман, в ближайшие месяцы, по мере проявления последствий жёстких действий американского регулятора, можно рассчитывать на превышение котировками пары доллар /иена годового максимума 131,35. И это может открыть путь к головокружительным высотам 134-135 – историческим пикам 2002 года. В свою очередь, коррекция до сильного технического рубежа 126-127 тоже вполне возможна.

На иену давит практически всё

Японская иена остаётся в лидерах девальвации относительно доллара, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В этом году она потеряла 13%, а за два года – четверть своей стоимости. Первое место в рейтинге слабейших мировых валют у турецкой лиры, а замыкает тройку аутсайдеров евро.

Причин слабости иены несколько, указывает аналитик. Среди них высокотехнологичный уклад экономики, что на фоне глобального исхода инвесторов из «компаний роста» приводит к давлению на бумаги японского хайтэка, а также инертность Банка Японии по ставке и масштабные фискальные программы, которые просто обесценивают внутреннюю стоимость йены. А с учётом монетарной жесткости ФРС США, сложно ждать укрепления японской нацвалюты против доллара.

К причинам снижения японской валюты, по словам эксперта, относится также высокая зависимость крупнейшего в регионе импортёра сырья от цен на энергоносители. Ралли в нефти и газе на фоне отголосков пандемии и геополитики приводит к росту затрат корпораций и частного сектора Японии, снижая конкурентоспособность национальных компаний на мировом рынке.

По совокупности факторов, уверен Михаил Зельцер, ждать слома девальвационного тренда в йене не приходится, но область 130 за доллар может сохраниться по итогам года, хотя в моменте и можем наблюдать повышенную амплитуду колебаний курса в диапазоне +/- 5%.