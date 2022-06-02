Драйвер для развития бизнеса

31 мая, со ссылкой на исследование сервиса Cubic Music по музыкальному сопровождению бизнеса заявлялось о том, что якобы торговые центры, кафе, магазины отказываются от оплаты каталогов зарубежной популярной музыки и что за последние два месяца количество заказов на такие каталоги в России сократилось почти в два с половиной раза из-за ухода с рынка Universal Music, Warner Music, Sony Music и недопонимания, как выплачивать авторские вознаграждения после подписания указа Президента о новой системе расчетов с иностранными правообладателями в рублях. Однако владелец Cubic Music высказал недоумение в связи с тем, насколько некорректно были интерпретированы данные из их исследования «Сейчас как никогда важно прояснить ситуацию. Да, после так называемого «ухода» большой тройки лейблов число заказчиков иностранной популярной музыки действительно снизилось, и это понятно – первой реакцией пользователей на происходящее была растерянность. Отсутствие информации, а зачастую и заведомо ложные заявления ввели многих в заблуждение. Стали распространяться ложные слухи о допустимости пиратства в новых условиях – то есть возможности использовать иностранный репертуар без выплат правообладателям. Однако Указ Президента от 27.05.2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» стал важным и своевременным шагом, который, с одной стороны, не позволит нашей стране вернуться во времена откровенного пиратства и теневой экономики, а с другой – поможет и дальше использовать зарубежный контент. Сфера услуг немыслима без музыкального сопровождения».



О том, что система аудиооформления бизнеса востребована и продолжает активно работать, говорит и руководитель другого крупного сервиса по подбору аудиоконтента FONMIX: «Мы работаем на рынке аудиобрендинга, озвучили более 40 тысяч общественных объектов общей площадью более 1,6 млн м2. Это огромное количество договоров с заказчиками, и нам по-прежнему продолжают поступать запросы на подписание новых. У нас нет падения выручки, более того – сейчас наблюдается приток пользователей. Комментируя ситуацию с зарубежным репертуаром, мы напрямую общались с представителями Warner Music, Sony Music и Universal Music. Никто из них не расторг с нами действующие контракты. Это значит, что в сервисе останется вся музыка, которая там есть – около 11 000 000 треков. Конечно, проблема с поступлением новинок от иностранных исполнителей остается открытой. Ее может решить закон о принудительном лицензировании, который позволил бы использовать произведения на основании лицензии, получаемой через суд, при условии, что при этом правообладателям будут производиться соответствующие отчисления».



В сегменте HoReCa аудиомаркетинг – музыкальное оформление – является бюджетообразующим фактором и влияет на средний чек. Согласно исследованиям, более 33% покупателей торговых центров мотивирует на покупку музыка. Многолетние исследования ученых из разных стран мира подтвердили, насколько сильно она влияет на потребителя. Едва ли участники рынка смогут отказаться от такого действенного инструмента и драйвера для развития бизнеса.