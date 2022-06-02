Глава ЛНР назвал основной задачей республики вхождение в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что целью республики является вхождение в состав России.

«Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года: конечно же, стать частью РФ», — заявил Пасечник в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ЛНР отметил, что в последние недели экономикой региона, а также его общественно-политическим устройством начали активно интересоваться российские представители бизнеса и политики.

В начале мая республике был выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959. «В дальнейшем это позволит нашим жителям максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи», — написал Пасечник, отметив, что интеграция ЛНР с Россией «набирает обороты».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России могут состояться уже этим летом. «Не хочу предсказывать, но могу предположить, что инициативы о проведении референдумов в этих регионах могут появиться совсем скоро, и они могут пройти, вполне возможно, летом, и логично, если более или менее одновременно», — заявил Слуцкий накануне, 1 июня. Он подчеркнул, что решение о вхождении в состав РФ «освобожденных территорий в ходе спецоперации на Украине» должно принимать их население.