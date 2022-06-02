Из встречи ОПЕК+ не вышло проамериканской сенсации

Американские СМИ, судя по всему, выдали желаемое за действительное. The Wall Street Journal накануне сообщила, что Россию исключат из ОПЕК+ из-за объявленного 30 мая ЕС частичного нефтяного эмбарго. Однако этот вопрос даже не поднимался на встрече. В то же время, без громких решений не обошлось: участники альянса решили увеличить добычу нефти в июле-августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо ранее запланированных 432 тыс.

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Подводя итоги министерской встречи альянса, вице-премьер Александр Новак подчеркнул надежность совместной работы, в рамках которой продолжится согласование уровней добычи и прогнозов состояния мирового рынка углеводородов. В ОПЕК+, напомним, помимо 10 членов собственно ОПЕК еще 10 государств.

Логика тех, кто верил в исключение России из ОПЕК+, вероятно, такова. В результате введения Брюсселем запрета с 1 декабря этого года на поставки российской нефти в европейские порты танкерами экспорт из нашей страны должен упасть по сравнению с прошлым годом на примерно 70 млн тонн. Если же будет перекрыта северная ветка нефтепровода «Дружба», проложенная в Польшу и Германию, как сулит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, то — на 100 млн тонн. А это почти половина всего прошлогоднего экспорта сырой нефти.

Конечно, часть нефти перенаправят (что уже и делается) на азиатские рынки. Но тем не менее, по подсчетам Bloomberg, российские доходы от нефтяного экспорта в этом году могут упасть на $22 млрд. Другие западные аналитики завышают планку до $60 млрд, опираясь на информацию о намерении ЕС запретить европейским страховым компаниям страховать перевозки российской нефти.

В этих обстоятельствах сокращение добычи российскими нефтяными компаниями выглядит неизбежным.

Однако 19 мая вице-премьер Александр Новак, указав, что в апреле добыча нефти снизилась на 10% — на 1 млн баррелей в сутки, затем уточнил, что в мае добыча выросла на 200-300 тыс. баррелей. 2 июня после завершения министерской встречи ОПЕК+ он заявил в интервью «Россия-24», что в июне рост продолжился. И даже намекнул, что в дальнейшем февральские уровни производства нефти будут если и не полностью восстановлены, то достигнут близким к ним величинам.

Правда, есть и оценка Минэкономразвития: падение добычи в этом году на 9,3%.

Но в любом случае, Россия не только политически (накануне министр иностранных дел Сергей Лавров провел успешные переговоры с коллегами из всех 6 монархий Персидского залива), но и технически остается полноправным участником ОПЕК+. Как бы не старались в Вашингтоне вытеснить Москву из альянса.

Сентябрь начался в июне

Другое дело, что ОПЕК+ все же пришлось под давлением потребителей нефти ускорить возвращение к уровню добычи мая 2020 года. Два года назад в результате обвального пандемийного падения цен на нефть ОПЕК+ сократила ежесуточную добычу на 9,7 млн баррелей. В августе 2021 года квоты стали наращивать. Полное восстановление планировалось на 1 октября 2022 года. С этой целью, например, в прошлом месяце квоты увеличили на 432 тыс. бар./сутки, что обеспечило добычу более 25 млн ежесуточно. Те же объемы были определены и на июнь.

Но 2 июня на министерской встречи ОПЕК+ несколько неожиданно квоты увеличили на 50% — вместо 432 тыс. — до 648 тыс. сразу на июль и август.

Однако это решение не означает, что прежний восстановительный график полностью нарушен в пользу более резкого роста добычи в странах ОПЕК+. Фактически сентябрьская квота перенесена на лето. В результате майские (точнее апрельские) 2020 года объемы добычи воспроизведут не 1 октября, а 1 сентября.

В пресс-релизе ОПЕК+ поясняется: «Ускорить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 0,432 млн баррелей в сутки за июль и август 2022 года. Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 0,648 млн баррелей в сутки».

В итоге России и Саудовская Аравии разрешено в июле-августе добывать до 10,833 млн баррелей в сутки.

Нефтяная интрига

Очередная, уже тридцатая министерская встреча ОПЕК+ запланирована в Вене на 30 июня. На ней обсудят перспективы увеличения добычи нефти после возврата к объемам двухлетней давности.

Пока в ОПЕК+ считают, что спрос на нефть в этом году увеличится на 3,5-4 млн баррелей в сутки. Однако этот рост можно удовлетворить уже на нынешнем уровне добычи. Даже образуется профицит в 1,5 млн бар.

Но стоит вопрос о замене 3-4 суточных российских баррелей в ЕС. Если в этом году это сделано не будет, то цены на нефть могут взлететь, по некоторым оценкам, до $130-150 за бочку. Поэтому и Брюссель и Вашингтон (Джо Байден все еще планирует встретиться с руководством Саудовской Аравии) подталкивают Эр-Рияд к быстрому наращиванию добычи.

Но насколько это возможно? Например, аналитики KPMG прогнозируют, что саудиты смогут увеличить добычу на 20% по сравнению с летними квотами — до 13 млн баррелей в сутки. Но на это потребуется минимум 5 лет. Глобальная «зелёная повестка» привела к существенному сокращению инвестиций в ТЭК ряда стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию. Правда, еще на министерской встрече 31 марта этого года, саудовцы заявили, что в этом году инвестиции в нефтяную отрасль будут увеличены на $50 млрд. Но даже таких средств не хватит на резкий рост добычи. К тому же Эр-Рияд, как и Москва заинтересован в сохранении высоких нефтяных цен.

Таким образом, нефтяная интрига не закончена, а только начинает по-настоящему закручиваться.