Как вырастить Ньютона

Популяризация науки – один из важнейших образовательных трендов, и сегодня российский бизнес, настроенный на долгосрочную работу в России, прилагает для этого массу усилий.

Так En+ Group запускает в Красноярском музее науки «Ньютон парк» научно-познавательную программу «Энергия». Основная цель - поддержка интереса у школьников и студентов к науке и изобретательству, повышение заинтересованности молодежи к техническим специальностям.

«Мы бы хотели, чтобы посетители выставки смогли посмотреть, как сегодня развивается большая энергетика, какие передовые технологии уже сейчас активно используются в жизни — это возобновляемые источники энергии и накопители, а также "подхватили" современные тренды по использованию водорода и заботе об экологии. На выставке можно измерить собственный углеродный след, то есть тот объем углекислого газа, который каждый из нас производит. Для нас очень важны образовательные и просветительские проекты, ведь поддержка науки — одно из ключевых направлений компании En+ Group», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

И действительно, компания En+ Group много лет проводит научные фестивали, где в интерактивной форме показывает гостям сложные производственные процессы и научные достижения. Посещение экспозиции «Энергия» станет не только увлекательным досугом для детей, но и, возможно, первым шагом в выборе будущей профессии.

Науку активно поддерживает основатель компании Олег Дерипаска. Его бизнесы и благотворительный фонд стараются в регионах от Сибири до Краснодара взращивать в молодежи интерес к новым знаниям многочисленными образовательными программами. «Я глубоко уверен, что большинство людей рождаются способными, восприимчивыми ко всему новому. Но очень важно развить этот дар, чтобы стать по-настоящему талантливым человеком», – подчеркивал он на молодежном технологическом фестивале «Робофест».

Научная программа «Энергия» расскажет о новых технологиях в энергетике и глобальных вызовах, которые стоят перед отраслью электроэнергетики. Проект включает в себя интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом».

«Мы их попытались переложить на максимально понятный, интерактивный, нативный язык, когда можно крутить, пробовать, запускать и понимать, как и что действует» - рассказал о проекте директор музея науки «Ньютон парк» Антон Шарыпов.

Эксперимент-шоу продемонстрирует зрителям, к примеру, как энергию человека превратить в электричество. А с помощью опытов участники узнают, как энергия переходит из одной формы в другую.

На мастер-классе гости изучат, как жизнедеятельность человека воздействует на атмосферу. В конце каждый посадит свой саженец сосны и тем самым символически присоединится к масштабной программе «Под зеленым крылом», которую En+ Group запустила в 2018 году.

Посетить интерактивную программу «Энергия» все желающие смогут в Красноярске до 30 сентября. Располагается экспозиция в Музейном центре «Площадь Мира» (адрес: Красноярск, Площадь Мира, 1). Затем она будет доступна зрителям Москвы и Иркутска.