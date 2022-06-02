Ленобласть будет закупать лифты у белорусского предприятия

Власти Ленинградской области планируют закупать лифтовое оборудование у белорусского ОАО «Могилевлифтмаш».

Об этом после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Мы планируем в большом объеме закупать лифтовое оборудование Могилевского лифтового завода, потому что мы много строим, и лифты нам нужны не только пассажирские, но и грузовые», — заявил Дрозденко.

Губернатор добавил, что на встрече обсуждались также вопросы привлечения в регион белорусских специалистов в сферах жилищного строительства. Он напомнил о положительном опыте сотрудничества по этому направлению. «У нас белорусская компания строит школу на 825 мест, у нас растет потребность, в целом, ряде направлений: оборудовании, инвентаре, технике, технологиях», — отметил глава Ленобласти.

Предприятие «Могилевлифтмаш» основано в 1966 году, в настоящее время оно выпускает около 180 базовых моделей лифтов, в том числе пассажирские лифты грузоподъемностью от 225 до 1275 кг со скоростью движения до 2,0 м/с, грузовые лифты (100-6300 кг), больничные лифты (500-1600 кг), а также коттеджные лифты (225 кг).