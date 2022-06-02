Международные резервы за неделю увеличились на $6,2 млрд

Международные резервы РФ на 27 мая составили $589,6 млрд, увеличившись за неделю на 1,1%, или на $6,2 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.

«Международные резервы по состоянию на 27 мая составили 589,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,2 млрд долларов США, или на 1,1%, в результате положительной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 20 мая международные резервы РФ оценивались в $583,4 млрд, на 13 мая — в $585,7 млрд, месяц назад, 29 апреля — в $593,1 млрд.

Согласно данным Центробанка, за 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Исторического максимума в в $643,2 млрд они достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.