Минэкономразвития предложило обнулить налоги на имущество и прибыль для инноваторов

Для инновационных российских компаний предложено снизить налоги. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития. Подготовлен соответствующий законопроект.

Изменения коснутся разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию (специальные налоговые условия для двух последних категорий уже действуют), с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей, и в текущей макроэкономической ситуации находятся в трудном положении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подготовленный министерством документ.

Попавших в реестр Минэкономразвития инноваторов могут освободить от налога на прибыль и имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15 до 7,6%.

На льготы смогут рассчитывать предприятия, в которых доля доходов от реализации разработанных и произведенных товаров составляет не менее 70% от общей выручки, а размер дивидендных выплат в течение трех последних лет не превысил 15% от налоговой базы по налогу на прибыль. Налоговые послабления будут действовать в течение 10 лет для компаний без госучастия, которые выпускают в том числе электрооборудование, транспортные средства, летательные аппараты, медицинское оборудование, химические вещества и лекарственные средства.

Минэкономразвития в ближайшее время сформирует специальный реестр, в который войдует не более 850 компаний. По расчетам министерства, выпадающие доходы бюджетной системы в 2022 году не превысят, в случае введения таких мер поддержки, 73,3 млрд рублей. По налогу на имущество — 2,6 млрд рублей, по налогу на прибыль — 33,8 млрд, по страховым взносам в ПФР — 26,4 млрд, в ФОМС — 9,2 млрд, в ФСС — 1,2 млрд рублей. По словам представителя Минэкономразвития, основным условием для включения компании в реестр станет приоритет инвестиций над дивидендами. Законопроект об установлении льготного налогового режима для высокотехнологичных компаний планируется внести в правительство в июне.