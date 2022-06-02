Минфин РФ заявил о готовности урегулировать «дефолт» по доппроцентам на $1,9 млн

Министерство финансов РФ сообщило, что готово урегулировать претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям.

Как отмечается в сообщении ведомства, у ряда владельцев внешних облигационных займов «Россия-2022» появились требования по выплате дополнительных процентов за период с установленной даты погашения этих облигаций — 4 апреля 2022 года — до даты фактического перечисления средств.

«Средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций. При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока», — цитирует ТАСС заявление министерства. Минфин подчеркнул, что «готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022"».

Накануне комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал «событие неплатежа» по суверенным еврооблигациям России со сроком погашения в апреле 2022 года из-за невыплаченных процентов на $1,9 млн. Датой «события неуплаты» признано 19 мая.

Речь идет о долларовых облигациях Минфина; РФ должна была погасить по ним $552 млн 4 апреля. Тогда США не стали продлевать лицензию, которая позволяла России платить по долгам из замороженных резервов, поэтому исполнение обязательства было произведено в рублях. В конце апреля Минфин РФ осуществил новый платеж в долларах. Бывшие держатели бумаг получили выплату основного долга в начале прошлого месяца, однако 11 мая они обратились в клиринговую систему Euroclear с уведомлением о дефолте России, указав на то, что не получили дополнительный процент на сумму $1,9 млн, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций.