Минобороны РФ: общее число иностранных наемников на Украине сократилось почти вдвое

В российском Министерстве обороны сообщили об уничтожении большого числа иностранных наемников на Украине.

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против России практически иссяк. «По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6600 до 3,5 тысяч человек», — рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе «сократилось на порядки».

Игорь Конашенков отметил, что значительная часть наемников уничтожена в зоне боевых действий в связи с низким уровнем подготовки. «Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — подчеркнул представитель Минобороны. Он указал на то, что «экстренные» попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту, внося их в список подразделений ВСУ или Нацгвардии либо выдавая им украинские паспорта, «никого из них не спасут».

Генерал-майор указал на то, что Киев не жалеет наемников, чтобы снизить потери своих собственных военных. «Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают», — сказал Конашенков.