МВД России и Минцифры создают ресурс для проверки выданных водительских удостоверений

В конце мая российские банки обратились к МВД РФ с просьбой доработать сервис проверки номера водительского удостоверения в автоматизированном режиме, а также добавить функцию подтверждения подлинности сведений в Единой системе идентификации и аутентификации. Предполагается, что эти меры должны упорядочить возможность выдачи кредитов, обмена валюты, перевода средств без открытия счета и другие финансовые услуги, которые могут быть оказаны при предоставлении водительских прав.

"В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений", - сообщили в пресс-центре МВД,отметив также, что сведения о выданных водительских удостоверениях правоохранительные органы планируют передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее Минцифры вместе с МВД приступили к проектированию сервиса по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Пользуясь этим приложением, можно будет проверить историю автомобиля, скачать выписку на него из госреестра транспортных средств, а также записаться на замену прав.