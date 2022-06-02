Нефть неожиданно подорожала после решения ОПЕК+ увеличить квоты добычи

Примерно на 4 доллара за баррель подорожала нефть после того, как сегодня министры стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс баррелей в сутки за счет сентябрьских объемов. Данный вердикт стал совершенно неожиданным для рынка: все предполагали, что нынешняя встреча нефтяных министров будет проходной, и картель повысит квоты добычи на 432 тыс баррелей в сутки, как это предусмотрено исходным соглашением.

Теперь Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс до 10,883 млн баррелей в сутки.

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Вероятно, ОПЕК+ озабочено ростом цен на нефть, которое наблюдается с небольшими коррекциями с конца декабря прошлого года. В последние дни основными драйверами удорожания «черного золота» являются ожидания снижения закупки российской нефти со стороны ЕС, выход китайской промышленности из коронавирусных ограничений и начало сезона отпусков, когда традиционно растет потребление автомобильного топлива.

Но при этом сверхдорогая нефть ключевым мировым нефтедобывающим державам не нужна. Она приводит к росту сланцевой добычи в США, более активному переходу на альтернативные источники энергии, а также спаду мировой экономики. Как показывает практика, совокупность действий этих факторов уже неоднократно обрушивала нефтяные цены.

На первый взгляд, рост цен на нефть при решении увеличить квоты на ее добычу выглядит нелогичным. Но только на первый...

Ни для кого не секрет, что ОПЕК+ не выбирает установленные квоты, поскольку далеко не все страны могут нарастить добычу. Вчера снижение нефти от отметки $120 за баррель началось на фоне слухов, что в будущем ОПЕК может планировать свою деятельность без участия России.

Кроме того, поговаривали, что Россия из-за нефтяного эмбарго со стороны Европы, может передать часть своих квот Саудовской Аравии. По оценкам, саудиты могут довольно быстро нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, тем самым компенсировав те 2-3 млн баррелей в сутки, которые Россия не поставит в Европу.

Но ни в решении ОПЕК+, ни в комментариях нефтяных министров не прозвучало даже намеков на подтверждение этих сплетен.

Российская статистика добычи с апреля не публикуется, но некоторую ясность внес вице-премьер РФ Александр Новак, который в эфире телеканала «Россия 24» заявил: «У нас несколько снизилась добыча в марте и апреле. В мае мы частично восстановили добычу. В июне месяце мы видим еще большее восстановление. Мы находим точку равновесия в той ситуации, которая складывается ввиду ограничений, смены логистических цепочек, удорожания фрахта. Думаю, в июне у нас будет максимальное восстановление относительно предыдущих уровней».

Вполне вероятно, что Россия уже нашла новые рынки сбыта «европейской нефти», и свои квоты Саудовской Аравии передавать не будет. Хотя вряд ли российские компании смогут быстро переориентировать на «дружеские рынки» весь выпадающий объем экспорта. Таким образом, несмотря на рост квот добычи, вполне может сложиться ситуация, что нефти на мировом рынке больше не станет, а спрос на нее возрастет.

Причем если Россия продает нефть с дисконтом, это совсем не значит, что начнется какая-то игра в демпинг, а конечные потребители будут получать топливо и мазут по сниженным ценам. Этот дисконт практически полностью осядет в карманах первичных покупателей российской нефти.

«Цены выросли даже в условиях мощного вливания из запасов (>1 мб/д) и ковидных ограничений в Китае. В итоге Россия продает меньше нефти по примерно докризисной цене $70-90 за баррель, а европейский/американский потребитель покупает по новой "рыночной" цене $100-120 за баррель — белиссимо! Причем условные $30 с барреля дисконта “поднимают” посредники, которые перегружают, доставляют, перерабатывают и т.п. Потребитель недоволен, рейтинги падают, инфляция растет», комментирует ситуацию в своем обзоре главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

Аналитики расходятся в своих прогнозах относительно будущих цен на нефть. Многие ждут, что котировки останутся в довольно широком диапазоне $100-120, но есть и те, кто ждет нефть по $130-150 за баррель.