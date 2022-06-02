Эр-Рияд готов заменить российскую нефть

Похоже, сбывается мечта президента Байдена – уговорить или заставить Саудовскую Аравию (КСА) увеличить добычу нефти и снизить ее цену и цены на американских автозаправках, что для него и демократов сейчас особенно важно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Правда, напролом, в излюбленной манере американцев у них ничего не получилось - Эр-Рияд отказывался выполнять просьбы высокопоставленных американских чиновников, включая президента. Дело доходило до унижений – наследный принц Мухаммед, фактический правитель КСА даже отказывался подходить к телефону, когда Байден звонил ему из Вашингтона.

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Тем не менее, если верить Financial Times (FT), американцам, похоже, все же удастся добиться своего, но при помощи обходного маневра. Вашингтон натравил на Россию Европу, которая не просто подключилась к санкционной войне с Москвой, но при этом превзошла «старшего брата» по рвению и желанию навредить даже не столько России, сколько себе самой. После того, как Евросоюз после мучительных споров все же согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, стало окончательно ясно, что России не удастся избежать значительного снижения ее добычи. Саудовская Аравия, со своей стороны, не хочет терять контроль над ценами на нефть. Эр-Рияд, сообщает FT, заявил о готовности увеличить добычу нефти, если Россия ее значительно снизит, что, похоже, в текущей ситуации неизбежно. О том, что эта информация скорее всего соответствует действительности, говорит и неожиданное заявление о возможном визите Джо Байдена на Ближний Восток. Очевидно, американский президент хочет лично участвовать в обсуждении вопроса увеличения добычи нефти.

«Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть»,- приводит FT слова источника в Эр-Рияде, комментирующего перемены, к которым может привести европейское эмбарго на российскую нефть.

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В Саудовской Аравии убеждены, что настоящего дефицита нефти пока нет, но он может появиться, потому что совпали несколько важных событий, включая начавшийся выход Китая из локдаунов, который приведет к росту спроса на нефть китайской экономики; а также нефтяное эмбарго, которое заставит Москву еще больше снизить добычу нефти.

Между тем, похоже, сильно испорченные Байденом отношения Америки с Саудовской Аравией начинают постепенно восстанавливаться. Об этом свидетельствует вереница высокопоставленных гостей из США, побывавших в Эр-Рияде в последние дни и недели. Среди них, например, Бретт Макгерк, отвечающий в Белом доме за Ближний Восток; и Амос Хохштейн, спецпосланник Байдена по энергетике. FT пишет, что КСА решило пойти с Вашингтоном на мировую и намекнуло на возможность резкого увеличения добычи нефти в случае ее дефицита на глобальных рынках.

«Такие шаги вполне возможны в ответ на положительные действия США»,- считает аравийский политолог Али Шахаби, близкий к правительству королевства.

Ходят даже слухи, что Саудовская Аравия и ОАЭ, два единственных члена ОПЕК, способных быстро нарастить добычу нефти, готовы это сделать в самом ближайшем будущем (в июле, например) и что об этом будет объявлено на встрече участников соглашения ОПЕК+, которая пройдет 2 июня в режиме видеоконференции.

Министр нефти и минеральных ресурсов КСА принц Абдул-Азиз ибн Салман, кстати, сводный брат кронпринца Мухаммеда, опроверг слухи об исключении России из соглашения ОПЕК+ и подчеркнул, что в Эр-Рияде ее по-прежнему считают критическим партнером соглашения, заключенного в 2016 году членами ОПЕК и нефтедобывающими государствами во главе с Россией, не входящими в нефтяной картель. Об этом наверняка шла речь главы российского МИД Сергея Лаврова с руководством КСА и ОАЭ на этой неделе.

Скорее всего Москве ввиду санкций сделают исключение и разрешат не участвовать в очередном повышении добычи на 400 с небольшим тысяч баррелей в сутки. Прецедент имеется: в схожей ситуации такие исключения уже получали Ливия и Иран.

«Несмотря на то, что отношения между КСА и США улучшаются,- говорит Амрита Сен из консалтинговой компании Energy Aspects,- королевство (Саудовская Аравия) не намерено отворачиваться от России».