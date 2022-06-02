Обвал «Северстали» продемонстрировал настроения на рынке акций

Российский рынок акций по итогам дня снизился на 1,3%. Покупкам не помогли ни снизившийся на 0,5% курс рубля, ни начавшийся ближе к занавесу торгов немного неожиданный рост нефти после того как ОПЕК+ решил увеличить квоты добычи в июле и августе в 1,5 раза больше, чем это планировалось изначально.

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Такая картина говорит о том, что рынок акций явно не нацелен на рост.

Подтверждением этого стал и обвал акций «Северстали» более чем на 15% на информации, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против «Северстали», ее владельца Алексея Мордашова и членов его семьи. Это решение США еще раз доказывает, что Штаты наносят удар не только по российским государственным компаниями и так называемому «окружению Путина», но и по частным секторам российской экономики, никоем образом ни связанным с Кремлем.

Ни для кого не секрет, что у «Северстали», для которой стал фактически закрыт европейский рынок, есть серьезные проблемы со сбытом продукции. Но такое падение выглядит все же избыточным. Немаловажную роль в нем сыграли шорты, которые на российском рынке акций разрешены со вчерашнего дня.

Не исключено, что уже завтра бумага отскочит процентов на 5 на фоне фиксации прибыли по коротким позициям спекулянтами. Но это не обязательный сценарий.

«Падение мировых и внутренних цен на сталь в сочетании с потерей важнейших западных рынков сбыта оказывают серьезное негативное влияние на рентабельность продаж «Северстали». Учитывая эти обстоятельства, компания была вынуждена отказаться от дивидендных выплат за первый квартал 2022 года и четвертый квартал 2021 года. На наш взгляд, в ближайшее время ситуация кардинально не изменится. Это обусловлено тем, что даже в случае перестройки логистики на азиатский рынок, продукция компании будет реализовываться с дисконтом», — прокомментировал «Эксперту» ситуацию с «Северсталью» инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Техническая картина по бумаге негативна.

«С технической точки зрения, была пробита долгосрочная восходящая линия поддержки, берущая свое начало с 2015 года. В среднесрочной перспективе ожидаем дальнейшее падение акций в район 500-550 рублей. Новость о включении Алексея Мордашова в санкционный список США может только ускорить этот процесс», — предупреждает Веревкин.

На фоне обвала «Северстали», на 4,2% снизились акции НЛМК.

Эти две бумаги всегда были одними из самых любимых инвесторами за счет традиционно щедрых дивидендов, которые выплачивались несколько раз в год. Однако сейчас компании «заморозили» дивидендные выплаты и перестали публиковать финансовую отчетность, что не позволяет объективно оценивать их финансовое состояние. В связи с этим бумаги стоит докупать в портфели лишь спекулятивно.

Как и ожидалось, не смог продолжить восходящую динамику Сбербанк, акции которого вчера были в числе лидеров роста. Сегодня капитализация Сбера снизилась на 2,4%. На 3% подешевел ВТБ.

Ожидаемо лучше рынка выглядел «Газпром», потерявший лишь 0,6% стоимости. Бумагу стоит осторожно подбирать на просадках и агрессивно покупать в случае закрепления выше отметки 300 руб за акцию.

Не исключено, что завтра умеренное снижение рынка акций продолжится.