Открылся фестиваль современного искусства «Территория. Якутск»

На разных площадках города пройдут спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, а также постановки победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Кроме того, для участников фестиваля состоятся лекции и мастер-классы от ведущих театральных экспертов страны. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

В первые дни фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» зрители увидят уличный спектакль молодого режиссёра из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича «Картон», показывающий все этапы существования картона: от начального сырья в виде бумажной массы и до конечного готового продукта, с последующей утилизацией и превращением в исходник. Торжественное открытие фестиваля состоится 3 июня на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона музыкально-поэтическим спектаклем «Такие разные мы». Народная артистка РФ Евгения Добровольская и заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили расскажут зрителям о любви и историях из жизни величайших русских поэтов. Елена Ревич (скрипка) и Полина Осетинская (фортепиано) дополнят поэзию музыкой, которая существует в этом спектакле наравне со словом.

«Впервые «Территория» в Якутске, и мы с нетерпением ждём встречи с якутским зрителем. Любой фестиваль отличается от предыдущих. И предсказать, что будет иметь успех, а что — не вполне, заранее невозможно. Тем более, что в Якутии сильная, самобытная театральная культура, и у зрителя есть свои устоявшиеся предпочтения. По крайней мере, афиша фестиваля — разнообразная, хотя и не слишком большая. Если публике будет интересно, значит, наша задача окажется выполнена», — отметил арт-директор фестиваля «Территория. Якутск» Роман Должанский.

На сцене Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) будут показаны два московских спектакля: «Я, бабушка, Илико и Илларион» Георгия Иобадзе по автобиографической повести Нодара Думбадзе (4 июня) и «Сказки роботов о настоящем человеке» театральной компании «Трикстер» (6 июня). А 5 июня «Балет Москва» представит спектакль «Все пути ведут на север» — это постановка бельгийского хореографа Картин Понтьес, основанная на принципах импровизации и рассказывающая о судьбе семи разных мужчин.

«Мы впервые привозим наш фестиваль в Якутск. Он приурочен к празднованию 100-летия образования Якутской АССР. Мы искренне надеемся, что жителям и гостям города понравится все то, что для них приготовлено, а программа в этом году весьма обширная: мы привезли спектакли различных жанров для самой широкой аудитории от режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что особое место в ней занимают замечательные спектакли победителей 7-го конкурса "Полюс. Золотой сезон". Для профессионалов – участников нашего фестиваля - подготовлена насыщенная образовательная программа», — поделилась директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

Среди победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» — Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Мирнинский театр и городской драматический театр Шарыпово, чьи работы будут представлены в рамках театральной программы.

Также в рамках фестиваля в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского состоятся читки трех современных пьес, отобранных в 2021 году экспертами объединенного конкурса драматургии «Кульминация». Куратор читок – Роман Дорофеев.

С лекциями и мастер-классами на фестивале в Якутске выступят режиссёр, народный артист РФ Андрей Борисов, педагог-репетитор Артём Игнатьев, актёр и режиссёр Георгий Иобадзе, директор театральной компании «Трикстер» Мария Литвинова, режиссёр Кирилл Люкевич, исполнительный продюсер Ольга Романова, режиссер и директор Мирнинского театра Константин Солдатов, театральный художник Юрий Хариков.

На фестивале «Территория. Якутск» Московский музей современного искусства представит выставку «Человек и его ландшафты» в Национальном художественном музее Республики Саха. Экспозиция избранных произведений из коллекции ММОМА обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Она посвящена его связям с реальными ландшафтами и, с другой стороны, его внутренним представлениям о мире: снам, видениям, фантазиям и воспоминаниям. Выставка будет открыта для посещения с 4 июня по 17 июля.

«В очередной раз команда Московского музея современного искусства отправляется в путешествие по регионам России вместе с фестивалем «Территория» и компанией «Полюс», и мне кажется, что партнерство музея и театра с гастролями по городам, где непосредственно ведут свою деятельность предприятия «Полюса» – самый органичный и интересный синтез аудиовизуального искусства. Уже традиционно ММОМА представит в Якутске избранные произведения из своей коллекции. Я также очень рад, что фестиваль «Территория. Якутск» проходит в столь важный для республики год столетия со дня ее образования», — сказал Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.

Завершится фестиваль 8 июня музыкально-поэтическим спектаклем «Эбеновая кожа» с участием мультиперкуссиониста Петра Главатских и арт-директора фестиваля «Территория», заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд. Прозвучат стихи об Африке Николая Гумилёва в сопровождении древних африканских инструментов.

Фестиваль современного искусства «Территория. Якутск» проводится в рамках 100-летия с момента образования Якутской АССР и представит насыщенную событиями неделю современного искусства. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Арт-дирекция фестиваля «Территория. Якутск»:

Основатель Фонда и фестиваля «Территория», заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский;

Куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.

Купить билеты на события театральной программы можно в кассах и на сайтах площадок, а также на сайте territoryfest.com.

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