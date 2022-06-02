Открылся фестиваль современного искусства «Территория. Якутск»

На разных площадках города пройдут спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, а также постановки победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Кроме того, для участников фестиваля состоятся лекции и мастер-классы от ведущих театральных экспертов страны. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.
В первые дни фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» зрители увидят уличный спектакль молодого режиссёра из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича «Картон», показывающий все этапы существования картона: от начального сырья в виде бумажной массы и до конечного готового продукта, с последующей утилизацией и превращением в исходник. Торжественное открытие фестиваля состоится 3 июня на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона музыкально-поэтическим спектаклем «Такие разные мы». Народная артистка РФ Евгения Добровольская и заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили расскажут зрителям о любви и историях из жизни величайших русских поэтов. Елена Ревич (скрипка) и Полина Осетинская (фортепиано) дополнят поэзию музыкой, которая существует в этом спектакле наравне со словом.
«Впервые «Территория» в Якутске, и мы с нетерпением ждём встречи с якутским зрителем. Любой фестиваль отличается от предыдущих. И предсказать, что будет иметь успех, а что — не вполне, заранее невозможно. Тем более, что в Якутии сильная, самобытная театральная культура, и у зрителя есть свои устоявшиеся предпочтения. По крайней мере, афиша фестиваля — разнообразная, хотя и не слишком большая. Если публике будет интересно, значит, наша задача окажется выполнена», — отметил арт-директор фестиваля «Территория. Якутск» Роман Должанский.
На сцене Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) будут показаны два московских спектакля: «Я, бабушка, Илико и Илларион» Георгия Иобадзе по автобиографической повести Нодара Думбадзе (4 июня) и «Сказки роботов о настоящем человеке» театральной компании «Трикстер» (6 июня). А 5 июня «Балет Москва» представит спектакль «Все пути ведут на север» — это постановка бельгийского хореографа Картин Понтьес, основанная на принципах импровизации и рассказывающая о судьбе семи разных мужчин.
«Мы впервые привозим наш фестиваль в Якутск. Он приурочен к празднованию 100-летия образования Якутской АССР. Мы искренне надеемся, что жителям и гостям города понравится все то, что для них приготовлено, а программа в этом году весьма обширная: мы привезли спектакли различных жанров для самой широкой аудитории от режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что особое место в ней занимают замечательные спектакли победителей 7-го конкурса "Полюс. Золотой сезон". Для профессионалов – участников нашего фестиваля - подготовлена насыщенная образовательная программа», — поделилась директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.
Среди победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» — Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Мирнинский театр и городской драматический театр Шарыпово, чьи работы будут представлены в рамках театральной программы.
Также в рамках фестиваля в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского состоятся читки трех современных пьес, отобранных в 2021 году экспертами объединенного конкурса драматургии «Кульминация». Куратор читок – Роман Дорофеев.
С лекциями и мастер-классами на фестивале в Якутске выступят режиссёр, народный артист РФ Андрей Борисов, педагог-репетитор Артём Игнатьев, актёр и режиссёр Георгий Иобадзе, директор театральной компании «Трикстер» Мария Литвинова, режиссёр Кирилл Люкевич, исполнительный продюсер Ольга Романова, режиссер и директор Мирнинского театра Константин Солдатов, театральный художник Юрий Хариков.
На фестивале «Территория. Якутск» Московский музей современного искусства представит выставку «Человек и его ландшафты» в Национальном художественном музее Республики Саха. Экспозиция избранных произведений из коллекции ММОМА обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Она посвящена его связям с реальными ландшафтами и, с другой стороны, его внутренним представлениям о мире: снам, видениям, фантазиям и воспоминаниям. Выставка будет открыта для посещения с 4 июня по 17 июля.
«В очередной раз команда Московского музея современного искусства отправляется в путешествие по регионам России вместе с фестивалем «Территория» и компанией «Полюс», и мне кажется, что партнерство музея и театра с гастролями по городам, где непосредственно ведут свою деятельность предприятия «Полюса» – самый органичный и интересный синтез аудиовизуального искусства. Уже традиционно ММОМА представит в Якутске избранные произведения из своей коллекции. Я также очень рад, что фестиваль «Территория. Якутск» проходит в столь важный для республики год столетия со дня ее образования», — сказал Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.
Завершится фестиваль 8 июня музыкально-поэтическим спектаклем «Эбеновая кожа» с участием мультиперкуссиониста Петра Главатских и арт-директора фестиваля «Территория», заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд. Прозвучат стихи об Африке Николая Гумилёва в сопровождении древних африканских инструментов.
Фестиваль современного искусства «Территория. Якутск» проводится в рамках 100-летия с момента образования Якутской АССР и представит насыщенную событиями неделю современного искусства. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Арт-дирекция фестиваля «Территория. Якутск»:
- Основатель Фонда и фестиваля «Территория», заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский;
- Куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.
Купить билеты на события театральной программы можно в кассах и на сайтах площадок, а также на сайте territoryfest.com.
В программе возможны изменения. Следите за актуальными новостями на сайте и в наших соц.сетях:
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Конкурс «Полюс. Золотой сезон» (theatre.polyusgold.com) призван содействовать развитию социальной среды в регионах присутствия компании за счёт поддержки репертуарного театра и национальной театральной школы. Конкурс проходит с 2016 года среди театральных коллективов четырёх регионов: Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.
Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» (territoryfest.com) — единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Цель фестиваля «Территория» — объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву молодых актёров, режиссёров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них организована образовательная программа: за 16 лет истории фестиваля в рамках «Территории» состоялись лекции и мастер-классы таких режиссёров, как Ян Фабр, Деклан Доннеллан, Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-младший и многих других.
Московский музей современного искусства | ММОМА (mmoma.ru) — первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Сегодня ММОМА является одним из самых активных участников художественной жизни страны и располагается на шести площадках, пять из которых находятся в историческом центре Москвы , а одна — в Перове, где расположился Музей Вадима Сидура, экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. Ежегодно музей проводит более 60 проектов самого разного масштаба — от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций до международных фестивалей и ретроспектив крупных художников. Приоритетными направлениями деятельности ММОМА также являются образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская программа и разработка инклюзивных проектов.
«Полюс» (polyus.com) — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объёму производства. «Полюс» занимает первое место в мире среди золотодобытчиков по объёмам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Республике Саха (Якутия).