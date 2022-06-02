Патрушев оценил работу российской армии во время спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине подтвердила способность нашей армии решать возложенные на неё задачи в любых условиях.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, во главу угла Совбез традиционно ставит организацию обороны страны, включая оценку военных опасностей и военных угроз, выработку мер по их нейтрализации.

«ВС РФ боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях, – подчеркнул он. – Это подтверждено действиями группировки ВКС РФ в Сирии, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Как отметил он, в ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства.

Также Патрушев напомнил, что в центре внимания Совбеза находится проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

«Речь идёт о развитии ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса, промышленности обычных вооружений, боеприпасов, о техническом перевооружении и модернизации производственных мощностей», – сказал секретарь Совбеза.

По его словам, стабильная и эффективная работа оборонно-промышленного комплекса невозможна без развития отечественного станкостроения, материаловедения, электронной компонентной базы, импортозамещения высокотехнологичной продукции, внедрения цифровых технологий и расширения выпуска продукции гражданского и двойного назначения.

В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники, сказал Патрушев.

«На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиационных комплексов, а также кораблей, оснащённых высокоточным оружием большой дальности. В развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями», – резюмировал секретарь Совбеза.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине. По его словам, ВС РФ не гонятся за сроками, поэтому спецоперация продлится до тех пор, пока нацизм на Украине не будет полностью искоренён, заявил Николай Патрушев.

В противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, Патрушев подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.