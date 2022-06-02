Глобальный передел: как США становятся крупным экспортером газа и какой ценой

Экспорт СПГ за первые три месяца этого года подскочил на 87% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Более корректно сравнивать именно с допандемическими показателями.

При этом цены на природный газ в Штатах с начала года взлетели с 3,5 с половиной до почти 9 долларов за британскую тепловую единицу - именно в них ведется измерение за океаном. Это самый высокий показатель с ноября 2008 года

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По мнению главного энергетического аналитика агентства Reuters, рост цен вызван ничем иным, как резким ростом поставок голубого топлива на экспорт, в основном в Европу. Дело в том, что на внутреннем рынке создается дефицит предложения, и согласно законам рыночного механизма - цены мгновенно устремляются вверх.

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Для стабилизации ситуации Штатам нужно значительно увеличить добычу, однако этого не происходит. За первый квартал она выросла лишь на 5 процентов, а потребление осталось на прежнем уровне.

Что любопытно, по данным одного из недавних опросов, 61% американцев предпочли бы экспорт больших объемов природного газа в Европу. То ли, потому что хотят помочь союзникам справиться с энергетическим кризисом, то ли потому, что считают, что страна на этом хороша заработает. Как бы то ни было, есть сомнения, что все эти люди поддержали бы такую политику, если бы знали, что именно рост поставок в ЕС и стоит за историческим скачком внутренних цен.

Безусловно, сейчас сложились такие условия, о которых с точки зрения геополитики американцы мечтали и добивались давно - заместить Россию на европейском энергетическом рынке. Это огромное поле для работы. Любой частный бизнес будет отправлять свой товар за рубеж, если это более выгодно, чем продажа на внутреннем рынке - что и происходит.

Сама Европа, к слову, планомерно шла к этому без преувеличения историческому энергетическому кризису, следуя не совсем разумной “зеленой политике”. И если раньше покупать куда более дорогой сжиженный природный газ из США Старому свету было совсем не с руки, то сейчас, когда цены более менее выровнялись, к тому же есть объективный повод - ситуация на Украине - мозаика начала складываться.

Ранее мы уже писали о том, что Штатам крайне выгодно наращивать экспорт энергоресурсов при этом желательно по очень высокой цене. И хотя президент Джо Байден регулярно декларирует о борьбе с возросшей стоимостью углеводородов, именно они позволят стране сократить дефицит внешней торговли.

Напомним, во многом на фоне всех этих новых тенденций в апреле торговый баланс США продемонстрировал резкий скачок: экспорт вырос на 3,1%, а импорт сократился на 5%.

Впрочем, политика высоких цен может сыграть с правящей партией злую шутку, ведь высокие цены на тот же бензин - это оружие в руках политических соперников.

“Соперники Байдена из Республиканской партии часто критикуют его за неспособность добиться снижения цен на горючее. Эта тема становится все более актуальной по мере приближения намеченных на ноябрь этого года промежуточных выборов в конгресс: по мнению многих наблюдателей, если демократы во главе с Байденом не добьются существенных успехов в решении внутренних проблем США, их ждет провал на выборах”- пишет Интерфакс.

Примерно такой же посыл дает Bloomberg, утверждая, что “некоторые участники обсуждений санкций против России беспокоятся о приближающихся промежуточных выборах в Конгресс и шансах демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках останутся высокими".

И все же, если отбросить политические мотив и оценивать ситуацию более глобально, можно сделать вывод, что на данный момент в снижении цен на топливо не заинтересован практически никто кроме Европы, которая повлиять на эти процессы не может. Напротив, она играет на руку американцам, вводя эмбарго на импорт нефти из России.

Так что цены на нефть и газ, скорее всего, будут сохраняться еще достаточно долго - до того момента, когда рынок будет полностью переформатирован.

Что же касается кризисных явлений, то здесь все просто - любые проблемы и издержки потребителям можно объяснить военной операцией на Украине и показать пальцем на виновных.

Кстати, что касается финансового рынка, который для США всегда был очень важен, то этот кризис позволяет им решить сразу несколько задач: во-первых, сдуть пузырь на рынке акций, во-вторых, провести нормализацию монетарной политики, что в нормальных условиях не удавалось много лет.

И в завершении, на рынке углеводородов есть еще один - самый важный игрок - это ОПЕК, и он пока до конца не обозначил свою стратегию. Возможно, о ней будет объявлено сегодня в ходе очередного заседания ОПЕК+, где в том числе будет обсуждаться дальнейшая роль России в соглашении.