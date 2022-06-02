Подмосковный «Соцпромстрой» инвестирует 2,6 млрд рублей в новую птицефабрику под Тамбовом

Компания «Соцпромстрой» планирует открыть в Тамбовской области птицефабрику с собственной кормовой базой.

Инвестиции в объект, который появится в селе Авдеевка Тамбовского района в течение трех-пяти лет, составляют 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Птицефабрика будет рассчитана на 400 тысяч кур несушек, элеватор объемом 40 тыс. тонн с цехом по приготовлению кормов объемом 30 тыс. тонн в год, а также цех по переработке многолетних трав производительностью 12 тыс. тонн в год. Уточняется, что строительство и ввод объектов в эксплуатацию будет осуществляться отдельными производствами; каждое из них сможет работать автономно.

«Предприятие планирует производить 110 млн яиц в год — это будет самая крупная птицефабрика в регионе и одна из крупнейших в ЦФО. Проект позволит создать в области около 100 новых рабочих мест. Привлечение инвесторов, открытие новых производств является частью стратегии развития региона, которая направлена на повышение привлекательности Тамбовской области и улучшению качества жизни наших жителей», — отметил глава администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Согласно информации на сайте компании, ЗАО «Соцпромстрой» — подмосковный холдинг, работающий на рынке строительных услуг с 1994 года. Компания включает ряд предприятий, которые реализуют различные проекты, от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию.