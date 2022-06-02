Покинувший Украину канадский журналист: бойцы ВСУ гибнут в Донбассе сотнями и тысячами

Побывавший в Донбассе канадский журналист Нил Хаэр, который уже вернулся на родину, рассказал о потерях в рядах украинской армии.

По его словам, украинские войска борются за каждую пядь земли на Донбассе, при этом он подчеркнул, что умирают они сотнями и тысячами, передает сайт газеты «Московский комсомолец».

Как пишет издание, этот пост журналист разместил в своих соцсетях. К публикации Хаэр прикрепил скриншот переписки с одним из бойцов ВСУ. Украинский военный среди прочего рассказывает, что в его подразделении изначально числилось 60 человек. Из них в живых осталось всего четверо.

Как ранее писал «Эксперт», по данным на конце мая, число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляло более 8 тыс. человек. Об этом рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Каждый день эти данные добавляются буквально сотни пленных, также растёт число погибших – это происходит из-за того, что командование ВСУ вместо подразделений регулярной армии или националистических формирований перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, недавно набранные из гражданского населения. Им дали в руки оружие и, по сути, обещали, что они будут защищать свои огороды, стоять на блокпостах где-нибудь тысячи за две километров от линии соприкосновения, однако вместо этого погрузили на поезда и привезли в Донбасс», – заявил посол ЛНР.

