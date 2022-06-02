Польша перестанет платить ежедневное пособие украинским беженцам c 1 июля

Власти Польши приняли решение с 1 июля прекратить выплачивать беженцам с Украины пособие на питание и жилье в размере 40 злотых на человека в день (около 600 руб. по курсу ЦБ на 2 июня).

Об этом со ссылкой на замглавы МВД Польши и полномочного представителя правительства страны по делам беженцев Павла Шефернакера сообщает Rzeczpospolita.

По словам источника газеты в занимающей большинство мест в польском сейме партии «Право и справедливость», таким образом правительство решило «стимулировать» беженцев к активности по примеру тех, кто трудоустроился в стране. «Мы платим огромные социальные средства — от 300 злотых на каждого до более чем 500 на каждого ребенка, а также предоставляем другие социальные льготы», — отметил собеседник издания, указав на то, что «четыре месяца полной защиты» — это достаточно для адаптации приезжих к новым условиям.

Уточняется, что материальную помощь продолжат оказывать многодетным семьям, беременным женщинам, а также инвалидам.

Отмену выплат не поддержали мэры двух городов, где размещены беженцы, пишет газета. Они указали на то, что решение стало неожиданным и многие могут столкнуться с серьезными трудностями.

Согласно оценке ООН на 29 мая, после начала российской спецоперации Польша приняла свыше 3,6 млн человек с Украины — это самая большая нагрузка по сравнению с другими странами. В общей сложности из Украины выехали 6,8 млн человек.

Ранее «Эксперт» писал о том, что правительство Болгарии сворачивает программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях. По словам вице-премьера Константиновой, проживавшие там украинцы будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).