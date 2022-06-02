Польшу зальют деньгами

Еврокомиссия (ЕК) одобрила в первый день лета план по выделению Польше 35,4 млрд евро из Фонда восстановления после ковида. Варшава получит деньги в виде грантов и займов с большим опозданием. Оно было вызвано шестилетней войной между Брюсселем и Варшавой по судебной реформе, провидимой консервативным правительством Польши. ЕК жестко критикует реформу судебной системы, которая, по мнению еврочиновников, не соответствует принципам демократии и нарушает независимость судебной власти от исполнительной. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен должна подписать 2 июня соглашение в Варшаве с правительством Моравецкого несмотря на то, что многие считают, что изменения, которые польские власти внесли в реформу судебной власти, носят косметический характер, т.е. не меняют ничего по сути и служат только для отвода глаз. К тому же, проблемные взаимоотношения между Брюсселем и Варшавой одной судебной реформой не ограничиваются, у Еврокомиссии имеются к Польше и другие вопросы.
В заявлении фон дер Ляйен говорится, что деньги из Фонда восстановления помогут Польше декарбонизировать экономику, усилить энергетическую независимость и улучшить инвестиционный климат в стране.
В октябре 2021 года глава ЕК назвала три условия, после выполнения которых Варшава сможет получить миллиарды из Фонда восстановления. Брюссель требовал от польских властей роспуска дисциплинарной палаты, созданной при Верховном суде, изменения дисциплинарной системы и восстановления на работе судей, уволенных в ходе реформы.
В Варшаве надеются на принятие закона, утвержденного Сеймом на прошлой неделе. В нем говорится об упразднении дисциплинарной палаты, но оппозиция считает закрытие палаты недостаточным. 11 групп и организаций, находящихся в оппозиции нынешней власти, написали фон дер Ляйен открытое письмо, в котором называют содержащиеся в законе меры «косметическими» и не соответствующими требованиям ЕК. В письме отмечается, что нет гарантий восстановления судей, незаконно уволенных дисциплинарной палатой.
В Еврокомиссии нет единства даже по вопросу соответствия Польши демократическим принципам объединенной Европы. Как минимум два вице-президента ЕС: Франс Тиммерман и Маргрет Вестагер отказались голосовать за разблокировку польских денег. Еще один вице-президент Еврокомиссии - Вера Юрова, отвечающая за юридические вопросы, не скрывает, что у нее большие сомнения в искренности поляков. Однако она не присутствовала на встрече руководства ЕК 1 июня, которое решило деньги Польше выдать.
Многие политологи считают, что на решение фон дер Ляйен повлияла геополитика. Глава Еврокомиссии является одним из главных противников России в Брюсселе и возглавляет санкционную войну против нее. Польша же находится среди наиболее активных участников этой войны. К тому же, считает президент ЕК, Польше нужны эти деньги на содержание 3,6 млн беженцев с Украины, которые находятся сейчас в этом стране.
Окончательное решение относительно того, можно ли считать действия Варшавы выполнением трех условий фон дер Ляйен, будет принято в конце июля-начала августа.
Критики уже обвиняют ЕК в уступках, о которых ее никто, даже поляки, не просил. Брюссель готов перевести миллиарды после того, как Варшава пообещает восстановить уволенных судей, и даже не дождется их возвращения на работу.