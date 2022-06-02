Польшу зальют деньгами

Еврокомиссия (ЕК) одобрила в первый день лета план по выделению Польше 35,4 млрд евро из Фонда восстановления после ковида. Варшава получит деньги в виде грантов и займов с большим опозданием. Оно было вызвано шестилетней войной между Брюсселем и Варшавой по судебной реформе, провидимой консервативным правительством Польши. ЕК жестко критикует реформу судебной системы, которая, по мнению еврочиновников, не соответствует принципам демократии и нарушает независимость судебной власти от исполнительной. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен должна подписать 2 июня соглашение в Варшаве с правительством Моравецкого несмотря на то, что многие считают, что изменения, которые польские власти внесли в реформу судебной власти, носят косметический характер, т.е. не меняют ничего по сути и служат только для отвода глаз. К тому же, проблемные взаимоотношения между Брюсселем и Варшавой одной судебной реформой не ограничиваются, у Еврокомиссии имеются к Польше и другие вопросы.

В заявлении фон дер Ляйен говорится, что деньги из Фонда восстановления помогут Польше декарбонизировать экономику, усилить энергетическую независимость и улучшить инвестиционный климат в стране.