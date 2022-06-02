Поймай меня, если сможешь. Смогли

NFT – вид токенов, которые не могут быть заменены аналогичными. Этим он отличается от криптовалют и это же сближает его с предметами коллекционирования. Прошлый год стал прорывом для нового рынка, выросшего более чем в 400 (!) раз, превысив $40 млрд. За нынешний год такой объем торгов достигнут уже сейчас.

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То, что мошенники интересуются рынком NFT, было известно хорошо. Так, недавно аналитики Chainalysis, отследив прошедшие на нем в 2021 году операции (их точная сумма составляет $44,2 млрд), выявили множество фактов подозрительной торговли, манипулирования и отмывания денег. Мошеннические операции с NFT, благодаря присущей блокчейнам прозрачности, до некоторой степени поддаются отслеживанию. Именно так выявила подозрительные сделки на миллионы долларов Chainalysis.

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Поскольку этот рынок совсем юн, то многим казалось, что до момента, когда злоупотребления обратят на себя пристальное внимание властей, есть еще немало времени. Но эти мнения оказались ошибочными.

Прокуратура Манхэттена в среду обвинила бывшего менеджера по продуктам OpenSea (крупнейшего маркетплейса NFT) в инсайдерской торговле. 31-летний Натаниэль Честейн обвиняется в тайной покупке 45 NFT в 11 случаях. Сделки проводились на основании конфиденциальной информации о том, что эти или другие токены того же автора вскоре будут размещены на странице OpenSea.

Прокуроры заявили, что он быстро продавал свои NFT, получая обычно двух-пятикратную прибыль на вложенные деньги. Так, более чем четырехкратной она оказалась при покупке NFT «Spectrum of a Ramenfication Theory» 14 сентября 2021 года и продаже его рано утром следующего дня.

Схема, по данным прокуратуры, действовала с июня по сентябрь 2021 года, когда Натаниэль Честейн отвечал за выбор того, какие NFT будут представлены. Он совершал транзакции через анонимные кошельки и счета в цифровой валюте. Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, за каждое из которых грозит до 20 лет тюрьмы.

Это будет, безусловно, прецедентное дело – первый случай обвинений в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами. Во многом, именно оно сформирует дальнейшую судебную практику для схожих случаев с цифровыми активами. А для них, в свою очередь, прецедентами послужат решения по аналогичным делам на фондовом рынке.

«NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы — нет, — говорится в заявлении прокурора Манхеттена Дамиана Уильямса. – Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого офиса искоренению инсайдерской торговли — независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне».

«Когда мы узнали о поведении Нейта, мы начали расследование и в конечном итоге попросили его покинуть компанию, — утверждается в спешно выпущенном заявлении OpenSea. – Его поведение нарушало нашу политику в отношении сотрудников и прямо противоречило нашим основным ценностям и принципам».

Тем не менее количество и спектр нарушений на рынке NFT очень широк и далеко не исчерпывается единичным случаем инсайдерской торговли на OpenSea. Так, Chainalysis, среди прочего, выявила относительно небольшой эпизод с группой из 262 человек, получившей в 2021 году прибыль в $8,9 млн. Они совершали фиктивные сделки между собой, раздувая цены, а затем фиксировали прибыль в сделке с реальным покупателем. Были обнаружены и операции, направленные на раздувание объемов торгов, проводившиеся другими группами.

На фондовом рынке по всем этим случаям тоже уже давно шло бы расследование. Впрочем, после сегодняшних новостей вполне можно допустить, что и они уже тихо начаты.