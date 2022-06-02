Предприятие «Ростеха» разработало альтернативу платформе SWIFT

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-Техприемка» представила промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения на ее основе, в числе которых система для осуществления платежей в международных расчетах.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», презентация новинки состоялась на форуме ЦИПР-2022.

Платформа, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра; одним из ее центральных элементов стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, способная стать альтернативой SWIFT в международных расчетах.

«Многофункциональная система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Технология блокчейн в сочетании с сертифицированными средствами криптографической защиты информации обеспечивают высокий уровень надежности ИТ-решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что технология подразумевает, в частности, систему хранения данных, блокчейн-платформу для создания защищенных от взлома и DDOS-атак веб-приложений, а также сервис «цифрового паспорта» и систему «цифрового ЖКХ».

«Платформа обеспечивает до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате в соответствии с законодательными требованиями», —

указывается в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, система может использоваться как полноценная замена SWIFT. «Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — подчеркнул Евтушенко.

Предполагается, что новый продукт будет востребован у независимых разработчиков программных продуктов, системных интеграторов, крупных компаний, а также органов власти, финансовых институтов и банков.