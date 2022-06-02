Преимущества введения электронных талонов на вывоз строительного мусора

Две трети стоимости услуги складывались из расходов на сам вывоз, одна треть уходила на плату за переработку или захоронение. Когда водитель мусоровоза разгружал кузов в поле вместо полигона, доходность бизнеса возрастала значительно.

Избавиться от незаконных свалок стало целью второго этапа мусорной реформы в Москве и Подмосковье. Столица и МО переживают строительный бум, идет реновация со сносом устаревших пятиэтажек. Строительные отходы – это ценный ресурс, который можно использовать повторно: бой бетона, рубероид, стекла, ПВХ и древесину. Для этого и разработали новые правила обращения с отходами строительства, сноса и образующимися грунтами.

Что поменялось с введением цифрового контроля?

Все участники – стройплощадки, УК, перевозчики и площадки утилизации – должны регистрироваться в единой цифровой системе АИС ОССиГ.

Чтобы утилизировать строительный мусор, нужно получить электронный талон, в котором указан объект стройки или сноса, данные перевозчика, спецтранспорта, дата, пункт приема. Транспортировать отходы без электронного талона невозможно, их не примет ни один комплекс переработки.

Выбросить строительный мусор в несанкционированном месте и избежать наказания не получится. Каждая единица спецтранспорта снабжена системой ГЛОНАСС и ее перемещение отслеживают спутниковая навигация, камеры фото- и видеофиксации. Нейросистемы, интегрированные в цифровую платформу, проверяют наличие разрешения и контролируют въезд и выезд мусоровоза с площадки приема отходов.

Ужесточились штрафы за выброс строительного мусора: для граждан до 3-5 тыс. руб, ИП – до 10-40 тыс. руб, для организаций в юридическом статусе – до 100-250 тыс. руб.

Цифровой контроль и незаконные свалки

Основным методом борьбы с нелегальными свалками стала цифровая система контроля АИС ССиГ. Только за 2021 г выдано 2,5 тыс. разрешений в подсистеме «Электронный талон». Из них 70% на объекты госзаказа. По сравнению с 2020 г. число нелегальных свалок сократилось на 61%, число жалоб жителей уменьшилось вполовину (948). За время работы цифрового контроля выявили и наказали 1256 нарушителей.

Экономика вовлекает в оборот ценные вторичные ресурсы, а экологический вред природе снизился. Власти запретили захоронение отходов: до 90% строительных материалов, утративших хозяйственную ценность, сортируют и возвращают на вторичную переработку.