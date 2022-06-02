Роскомнадзор начал блокировку в России VPN-сервисов

В России начали ограничивать работу VPN-сервисов, которые нарушают законодательство страны.

Эту информацию уже подтвердили Роскомнадзоре, пояснив, что в рамках закона о «суверенном» рунете в РФ ведётся работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки признанного в стране запрещенным контента, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, 2 июня на официальном сайте компании Proton VPN появилась информация о проблемах с подключением к VPN в России.

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», – говорится в сообщении компании.

Как ранее писал «Эксперт», ещё в начале сентября 2021 Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов – Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. По словам представителя ведомства, решение было принято из-за нарушения законодательства страны.

В Роскомнадзоре уточнили, что 27 из 64 компаний, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, применяли в своей работе заблокированные сервисы для проведения 33 технологических процессов. Ранее эти отраслевые организации числились в «белом списке», однако по итогам проверок эти юридические лица представили свыше 100 IP-адресов для их исключения из политики ограничения доступа.

Ещё раньше по аналогичной причине были заблокированы в России сервисы VyprVPN и OperaVPN. Сразу после данной операции Opera перестала поддерживать подобные сервисы в своих браузерах на всей российской территории.

Наша справка

VPN (Virtual Private Network) является технологической совокупностью, позволяющей обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Данные технологии часто используются для обхода блокировок интернет-ресурсов.

