«Россия не будет торговать нефтью себе в убыток»: Кремль ответил Байдену

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга для журналистов прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что Запад допускает возможность закупок российского «чёрного золота» по цене ниже рыночной.

По словам представителя Кремля, Россия не намерена продавать нефть себе в убыток. При этом он подчеркнул, что если спрос на энергоресурсы сокращается в одном месте, то он увеличивается в другом, пишет газета «Коммерсант».

Как пояснил Песков, это вопрос экономики, логистические проблемы продолжаются, что ведёт к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае всё регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями.

«Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что Россия занимается переориентацией потоков энергоресурсов на другие рынки.

Напомним, 1 июня Байден заявил, что в Европе после введения шестого пакета антироссийских санкций, которые предполагают эмбарго на нефть из РФ, всё ещё обсуждается вопрос о поставках топлива.

«Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», – сказал президент США.

Как ранее сообщал «Эксперт», члены ЕС частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. По словам глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поставки российской нефти в Евросоюз к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которой дали отсрочку от эмбарго. Кроме того, европейские страны хотят запретить страхование судов, перевозящих нефть из РФ. По оценке Bloomberg, из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около 22 млрд долл.