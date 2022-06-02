Россия требует компенсации за отмену международных турниров

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что Москва потребовала от международных федераций возместить затраты на организацию соревнований, отмененных на ее территории.



Вернуть потраченные средства должны соответствующие спортивные федерации, сказал Матицын. Сразу несколько международных организаций в конце февраля исключили российских спортсменов из турниров под своей эгидой и отменили соревнования на территории России. Самыми крупными отобранными у России турнирами стали финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге этого сезона, чемпионат мира по волейболу 2022, чемпионат мира по хоккею 2023 в Санкт-Петербурге, молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 в Новосибирске и Омске.

Олег Матыцин отметил, что некоторые соревнования пока не отменены. Например, Универсиаду перенесли, но новая дата проведения еще неизвестна. Но по поводу отмененных турниров национальные федерации уже направили в адрес международных организаций обращения с требованием компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

«Диалог идет, иски поданы, направлены обращения. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», — цитируют министра «Известия».

Матыцин уточнил, что речь идет не только об организационных взносах. Международные организации должны возместить затраты на строительство спортивных объектов и имиджевые потери. Как только будет получен формальный ответ на обращения, можно будет начинать судебные разбирательства. Однако министр спорта РФ высказал надежду, что зарубежные коллеги проявят разумность и услышат доводы России.