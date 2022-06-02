Россияне перешли в режим экономии

В большинстве российских регионов в апреле – мае потребительская активность была весьма сдержанной. Посещаемость кафе, ресторанов, развлекательных и торговых центров снизилась. Сокращение продаж наблюдалось и в сфере продовольственного ретейла. Эксперты Центробанка связывают это с переходом населения в режим экономии, в том числе из-за снижения реальных доходов. Эта тенденция была отмечена во всех федеральных округах РФ, следует из доклада ЦБ «Региональная экономика».

«Сокращение продаж было обусловлено как быстрым исчерпанием ажиотажного спроса в условиях укрепления рубля, так и переходом населения к режиму экономии, в том числе вследствие возросшей неопределенности и снижения реальных доходов. Ретейлом отмечалось сокращение запасов и ассортимента импортных товаров. Почти половина торговых предприятий столкнулись с перебоями либо отменой поставок», — говорится в докладе ЦБ.

Ретейлеры Центрального федерального округа отметили смещение продовольственного спроса в более дешевый сегмент, а также сокращение импорта и запасов непродовольственных товаров. В Северо-Западном округе заметно сократились продажи легковых автомобилей, товаров для дома и ремонта, одежды, обуви, спортивного инвентаря, лекарств и товаров для животных. В кинотеатрах резко уменьшилась выручка в связи с отсутствием премьерных показов иностранных фильмов.

В Сибири о снижении продаж сообщили представители магазинов мебели и бытовой техники. При этом, мастерские по ремонту одежды зафиксировали рост заказов на 40–50%, а федеральная сеть по ремонту обуви сообщила о рекордном росте заказов в три раза. На Дальнем Востоке отметили снижение посещаемости салонов красоты и заведений общепита, особенно в торговых центрах. Уменьшился спрос на электронику и бытовую технику, при этом выросли продажи автомобилей с пробегом.

