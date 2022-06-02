Российские компании начнут производить запчасти для Airbus и Boeing

Росавиация предоставила разрешение российским компаниям производить запчасти для перешедших в пользование РФ зарубежных самолетов Airbus и Boeing.

Как сообщают «Ведомости», в апреле и мае пяти российским компаниям выданы особые сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие осуществлять ее модификацию, сертификацию второстепенных изменений и выпуск техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений. Такой сертификат, отмечается в издании, позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами.

Среди получивших сертификат – ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, Уральский завод гражданской авиации, КБ «Авиационные инженерные решения» и Институт авиационного приборостроения «Навигатор».

На сегодня речь идет преимущественно о производстве запчастей для пассажирской кабины, туалетного модуля, кухонного оборудования и грузовых отсеков. По словам источника, S7 Technics получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Такая практика широко распространена на мировом рынке и позволяет компаниям работать над компонентами для воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Росавиация уже выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Авиакомпания может теперь обслуживать все лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.

