Розница пошла вразнос

Согласно данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат), сальдированная прибыль организаций розничной торговли в России в первом квартале 2022 года увеличилась на 61,2%, или в 1,6 раза. В отчетный период, говорится в сообщении ведомства, показатель достиг 161,9 млрд рублей.

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Основная доля прибыли — 121,6 млрд рублей — была получена предприятиями розничной торговли в марте, когда на потребительском рынке наблюдался ажиотажный спрос на товары народного потребления. Месяцем ранее (по итогам января-февраля) сальдированная прибыль розничной торговли составила 40,3 млрд рублей, сократившись на 49,3% год к году.

При этом сальдированная прибыль организаций оптовой торговли в первом квартале выросла на 41,6%, до 1 трлн 623,9 млрд рублей (в марте показатель составил 808,2 млрд рублей). По итогам отчетного периода квартала на долю прибыльных организаций оптовой и розничной торговли пришлось 81,9% против 80,4% годом ранее. Данные включают сферу продаж и ремонта автотранспортных средств.

Ритейлеры заработали на спецоперации

Рост выручки у поставщиков, ритейлеров и торговых сетей в первом квартале 2022 года связан с началом специальной операции на Украине, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Хотя продуктовые сети и сервисы доставки отрицают повышение цен на продукты и дефицит товаров.

Сейчас ритейлеры работают в штатном режиме, поставки товаров в магазины и склады идут в полном объеме. Компании сохраняют наценки на социально значимые товары на минимальных уровнях. «Магнит», «Ашан», «Атак» и «Окей» ограничили наценку 5% на 304 товарных позиций, входящих в базовую продовольственную корзину покупателя: это свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар, хлеб и другие базовые продукты.

Однако, как указал эксперт, в начале марта месяца во многих магазинах возник всплеск потребительского спроса на сахар и гречку, что способствовало росту цен по этим позициям. Зачастую торговые сети сами старались его поддерживать, не занимаясь вопросами оперативной доставки популярных продуктов питания, а просто завышали цены, создавая ажиотажный спрос. Благодаря действиям местных властей, ФАС, Минпромторга и Минсельхоза, ситуация была в целом урегулирована. Сейчас цены снижены, но они не вернулись к прежнему уровню.

Сервисы по доставке готовой еды повысили стоимость заказов на 10-20%, отметил Валерий Корнейчук. Фрукты и овощи, импортируемые из Турции, в связи с ростом курса рубля, повысились в цене. Подорожание импортных овощей и фруктов представляет собой обычное явление, поскольку зависит от курса рубля. Импортный алкоголь резко подорожал в 1 квартале в связи с обвалом национальной валюты и перебоями с поставками. Поставщики винной продукции подняли розничные цены на 25-40%, а розничная торговля — пока в среднем на 20%.

Рынок непродовольственных товаров сильно подкосили проблемы с логистикой, констатировал эксперт. Большое количество каналов поставок из Турции, Европы, Китая перекрыты. К этому прибавились проблемы с переводом денег из-за отключения SWIFT в ряде банков. Количество логистических путей резко сократилось, а число желающих доставить грузы оставшимися путями резко возросло. На этом фоне и возник повышенный спрос на отдельные позиции непродовольственных товаров, их дефицит и повышение цен.

Естественно, все импортная бытовая техника, электроника, запасные части для автомобилей были сметены с прилавков на фоне ажиотажного спроса, сопровождающегося ростом цен. Продажи, согласно оценке Валерия Корнейчука, выросли в два раза. С учетом падения курса рубля рост цен дошел до 30% по отдельным позициям. В настоящее время можно ожидать падение спроса с учетом первых поступлений товаров по параллельному импорту, однако рассчитывать на существенное снижение цены не приходится, заключил эксперт.

Ситуация стабилизировалась

Рост цен на продовольствие и непродовольственные товары, действительно, способствовал росту выручки поставщиков, торговых сетей и ритейлеров. Это естественно, и никаких вопросов не вызывает. В целом, по данным Росстата продовольственная инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 18,75 %, рост цен на непродовольственные товары составил 20,24 %.

В условиях временного роста курса валют и неопределенности граждане активно скупали продававшиеся по «старым» ценам товары длительного пользования, подтвердил «Эксперту» Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, член генерального совета «Деловой России». В частности, россияне активно приобретали бытовую технику, а также зачасти к автомобилям и некоторые виды стройматериалов. Отмечался повышенный спрос на продукты питания с длительным сроком хранения (сахар, крупы, консервы) и медикаменты.

Люди, которые не обладают запасом валюты и не желающие ее покупать по высокой цене, обратили свое внимание на полки розничных магазинов, отметил эксперт. Неудивительно, что едва ли не главным «выгодоприобретателем» в такой ситуации стали участники рынка авторемонта. Товары этой отрасли дорожали буквально не по дням, а по часам. Ведь российских аналогов запчастей и прочих автотоваров не так много.

Как выяснилось, эта мера была отчасти оправданной — уже в апреле ЕС ввел санкции на поставку автомобильных ЛКМ на российский рынок, где их доля занимала до 90%. В третьем квартале данный показатель стабилизируется. Это отчасти связано со стабилизацией финансово-экономической ситуации в стране, а отчасти — с преодолением потребительской паники населения, считает Александр Хаминский.