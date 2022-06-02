Рубль ложится на бочок

Торги на валютном рынке сегодня начались с умеренного, в пределах 0,3%, укрепления курса рубля. Однако развить успех рублевые «быки» не смогли, и к исходу первого часа торгов рубль подешевел относительно уровня вчерашнего закрытия на 0,8%.

Обороты торгов снижаются — это говорит о том, что экспортеры взяли паузу в продаже валютной выручки. Так всегда происходит в первых числах нового месяца. Но если раньше рубль обычно сильно слабел в это время, то теперь наиболее вероятным сценарием является боковик.

Играть на понижение курса российской валюты опасно, поскольку в любой момент на рынок может выйти кто-то из крупных экспортеров с продажей валюты. Покупать же рубль против доллара тоже рискованно — из-за непонятной ситуации с нефтяными доходами. Ни сами нефтяники, ни российские власти пока не дают прогнозов относительно того, насколько сильным ударом будет решение ЕС сократить закупки российской нефти и как быстро отечественные компании найдут других покупателей своей продукции.

Кроме того, в ближайшие дни начнут истекать сроки «антикризисных депозитов», открытых под ставку 20 и более процентов годовых. Часть этих денег вполне может пойти на покупку валюты в инвестиционных целях.

Технический анализ говорит, что в районе 61 руб. за доллар начал формироваться сильный уровень сопротивления укреплению рубля. От этой отметки пара доллар-рубль неоднократно разворачивалась вверх. Так произошло и сегодня с утра.

Таким образом, по паре доллар-рубль зародился боковой канал с границами 61-66 руб. за доллар. Выход пары из этого диапазона способен спровоцировать сильное движение.