Швейцарская компания Oerlikon сообщила о продаже бизнеса в России

Швейцарская промышленная компания Oerlikon заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании, причиной такого шага стала спецоперация РФ на Украине. В начале марта компания прекратила «всю международную трансграничную деловую активность с Россией», теперь «в качестве завершающего шага» она прекращает деятельность внутри страны.

Владельцем российской структуры Oerlikon станет «местная управленческая команда», указывается в пресс-релизе. Подчеркивается, что новые владельцы будут вести бизнес «независимо».

Oerlikon производит и разрабатывает специальные покрытия, проводники, оборудование для солнечных электростанций, также она занимается аддитивными технологиями. Компания работает в 38 странах мира, в ней заняты 11,8 тыс. сотрудников. Суммарный объем продаж в прошлом году составил 2,65 млрд франков (около $2,76 млрд). В российской структуре Oerlikon задействованы 48 человек. В прошлом году объем продаж составил менее 5 млн франков (менее $5,2 млн по текущему курсу).

Ранее ситуация, связанная с Oerlikon, стала препятствием для поставок Германии на Украину зенитных самоходных установок Gepard. Дело в том, что оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит именно швейцарская компания, в то время как Берн отказывается давать разрешение на поставки швейцарских военных технологий в зону боевых действий, заявляя о нейтралитете. У Германии было только 23 000 таких боеприпасов — этого достаточно лишь для получаса стрельбы одной установки, писало в начале мая издание Welt. В итоге Украина должна получить первые 15 из 50 обещанных в апреле зенитных самоходных установок Gepard только в июле.