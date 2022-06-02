ЦБ спрогнозировал замедление роста цен на жилье

Ажиотажный спрос на жилье, наблюдавшийся в марте, к апрелю существенно снизился из-за сильного роста цен на недвижимость, повышения ипотечных ставок и снижения реальных доходов населения. В мае рынок несколько оживился после снижения ставки льготного ипотечного кредитования, однако до былых показателей ему далеко. До конца года, несмотря на удорожание строительства, рост цен замедлится как на вторичное жилье, так и на новостройки, в первую очередь, из-за низкой активности покупателей. Об этом говорится в докладе ЦБ «Региональная экономика».

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«В мае 2022 года, по оперативным данным, спрос на недвижимость (и ипотеку) снова начал расти в большинстве регионов. Тем не менее восстановления спроса в мае до уровня начала текущего года не наблюдалось. Так, на Дальнем Востоке к середине мая, по оценкам застройщиков, количество сделок сократилось в два раза относительно февраля, а на вторичном рынке – в три раза. При этом, в регионах Дальнего Востока основная роль в формировании спроса принадлежит самой выгодной из льготных программ – "Дальневосточной ипотеке" (по ставке до 2%)», — говорится в докладе ЦБ.

Регулятор также отметил, что в апреле годовые темпы роста цен на первичное и вторичное жилье в большинстве федеральных округов снизились. Однако покупательская активность все еще сдерживается «снижением реальных располагаемых доходов, общей неопределенностью и ожиданием дальнейшего снижения процентных ставок». В связи с этим, до конца текущего года эксперты прогнозируют замедление роста цен как на вторичное жилье, так и на новостройки.

