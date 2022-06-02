В апреле промышленность в России продолжила падение, но очень медленное

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) одновременно с Росстатом подвел итоги апреля. Общий вывод: спад есть, но умеренный.

Общее снижение объемов производства в промышленности, по данным Росстата, в апреле составило -1,8% к предшествующему месяцу после -1,1% в марте. То есть ускорение есть, но незначительное. При этом к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) индекс промышленного производства уменьшился до 98,4% в апреле, таким образом, спад по этому показателю оценивается в 1,6%. ЦМАКП оценивает масштабы снижения производства в последние два месяца как более существенные: -2,2% в марте и -3,9% в апреле (расхождение в оценках во многом, но не полностью, обусловлено тем, что в индекс не включается продукцию ОПК). Индекс СППГ оценивается ЦМАКП в 96,3% в апреле.

В апреле снижение выпуска по сравнению с мартом (с поправкой на сезонность) наблюдалось в большинстве отраслей. Добыча нефти снизилась почти на 7% по отношению к марту, добыча природного газа — на почти 3%. Этот сегмент обусловил 46% всего апрельского снижения промышленного производства. Продолжилось обвальное снижение выпуска продукции автомобилестроения: в апреле — в 1,5 раза относительно марта, а в целом за два месяца — втрое. Осталось неизменным сокращение объёмов производства в железнодорожном машиностроении (-12,5% в апреле после -18,0% в марте). Продолжилось снижение выпуска в химическом производстве (почти — 6%). Основной фактор здесь — введение ограничений на экспорт отдельных видов удобрений, а также нехватка некоторых импортируемых компонентов, наиболее болезненно отразившаяся на производстве лакокрасочной промышленности (-12,7%) и бытовой химии, парфюмерии и косметики ( -13,6%). При этом все розничные игроки отмечают колоссальный рост спроса на продукцию отечественного производства именно в этих отраслях. Поэтому надо следить за тем, будут ли предприняты усилия в наращивании выпуска компонентов. Также продолжилось снижение выпуска нефтепродуктов (-3,1%() связанное с уменьшением экспортных поставок.

В области нуля находится пищевая отрасль. Здесь потери апреля пренебрежимо малы (- 0,5% после +0,2% в марте). При этом в этой отрасли спад в основном касается сегментов, либо завязанных на импортное сырьё, либо чувствительных к доходам населения (производство мяса, кондитерской продукции, чая и кофе, приправ и пряностей, детского питания и диетических пищевых продуктов).

Растущими оказались электроэнергетика и теплоснабжение в условиях необычно холодной погоды (+0,6% после +4,0% соответственно), а также фармацевтическая продукция (+2,0% после +3,8%). Корреспонденты «Эксперта», готовящие статью о спаде в металлургической отрасли, который в некоторой части, якобы, составляет десятки процентов, сообщают любопытную деталь. Несмотря на общий спад в машиностроении, производители техники, имеющей спрос в развивающихся странах или активно участвующие в импортозамещении внутри страны, даже наращивали выпуск и, соответственно, спрос на металлургическую продукцию в марте и апреле и готовы наращивать и дальше при снижении цен на это металлургическое сырье. В то же время, металлурги, потерявшие часть экспортных рынков, пока не готовы снижать цены на внутреннем, ожидая серьезных налоговых послаблений от правительства.

Эта деталь указывает на то, что пока спад носит не системный, а структурный характер. Идет замещение внешнего и сырьевого спроса на внутренний и «спрос глубоких переделов», что внушает оптимизм относительно годовых итогов российской промышленности.