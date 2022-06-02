В ДНР заявили, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Будет очень логично, что трибунал будет проходить на территории республики, – подчеркнула она. – В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации… Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории РФ какой-то части трибунала. Но промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдёт в городе Мариуполь».

Как ранее писал «Эксперт», украинские боевики оставили в подземных сооружениях завода «Азовсталь» в Мариуполе фургон с телами 152 погибших, которые были заминированы по прямому указанию из Киева для провокации против России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты, российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», – рассказал он.

По словам Конашенкова, в ходе обследования фургона саперы обнаружили установленные под телами погибших четыре мины; общая масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения всех останков.

