В Госдуме предложили сделать неограниченным количество пересдач ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву письмо, в котором указал на необходимость ввести возможность многократной пересдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) в течение года.

Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что в последнее время все чаще поднимается вопрос эмоционального стресса и нагрузки у детей при подготовке к испытаниям, а сам ЕГЭ является «сильнейшим стрессовым событием в жизни учащихся, оказывающим активное влияние на психофизиологическое состояние выпускников». По словам автора письма, ссылающегося на данные исследователей, «практически каждый второй ребенок» считает, что от результата ЕГЭ зависит «вся его дальнейшая жизнь», что зачастую приводит к тяжелым психологическим и неврологическим последствиям.

Парламентарий убежден, что уровень тревоги перед экзаменами необходимо существенно снижать, «если мы хотим вырастить психологически здоровое, уверенное в себе молодое поколение граждан России».

«В связи с указанным прошу вас, уважаемый Анзор Ахмедович, рассмотреть предложение о возможности пересдачи ЕГЭ неограниченного количества раз на протяжении года», — пишет вице-спикер Госдумы.

По мнению Чернышова, ЕГЭ можно пересдавать раз в месяц. «В этом случае ребенок не будет реагировать на слова тех, кто пугает его негативными сценариями в случае несдачи экзамена», — пояснияет вице-спикер, добавляя, что выпускнику необходимо давать «столько шансов, сколько ему необходимо». По его словам, главная задача единого госэкзамена — «не сделать из ребенка двоечника, а помочь ему развиваться дальше, поступить в вуз, получить профессию».

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по мнению вице-спикера нижней палаты российского парламента Петра Толстого, логичным продолжением возможного выхода России из Болонской системы, над 25 мая начала работать Госдума, может стать решение об отмене в стране ЕГЭ.