В МИД РФ усомнились в обещании Зеленского не наносить удары по российской территории

Обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по целям на территории РФ бесполезно.

Об этом в интервью телеканалу «Соловьев Live», выдержки из которого публикует Общественная служба новостей» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она при этом напомнила, что в ещё конце 2021 года Москва затребовала письменные гарантии безопасности от Киева, так на слова Зеленского, а также его покровителей с Запада «больше никто не ориентируется».

«С политической точки зрения оценка одна – все эти истории относительно каких-то там договоренностей и перепевки этого в западных СМИ – не повод для того, чтобы делать официальные заявления и это обсуждать», – подчеркнула Захарова.

По её мнению, должны быть реальные данные и реальное понимание того, что там происходит, а также соответствующая реакция на эти события со стороны нашего силового блока.

Ранее «Эксперт» сообщал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов также прокомментировал слова Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США.

По словам представителя Кремля, у России нет кредита доверия к обещаниям Киева. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались.

«Но, к сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, – подчеркнул Песков. – Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить с войной в Донбассе, сдержано не было».

Размышляя о том, может ли Украина всё-таки применять это оружие для ударов по России, Песков заявил, что соответствующие ведомства системно оценивают все риски и применяют необходимые меры.