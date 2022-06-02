В Московской области и еще двух регионах внедряют систему распознавания силуэтов

Власти Московской области и еще двух других регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, затем данные сохраняются в форме отчетов и аналитических таблиц.

С помощью системы можно понять, какие объекты перегружены, приводит «Коммерсантъ» слова коммерческого директора компании Ирины Кривенковой. Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов. Спустя установленное время вся информация удаляется.

В рамках эксперимента система уже внедрена на 200 объектах и способна посчитать посетителей, проанализировать маршруты их перемещения. Она установлена в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях.



Доступ к системе получат также сотрудники оперативно-розыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании, прокомментировал новость замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев.