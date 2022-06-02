S&P 500: в ожидании урагана

Американский рынок в среду повел себя вполне в медвежьем стиле, отреагировав падением на бодрую статистику. S&P 500 упал на 0,75%, Nasdaq Composite – на 0,72%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,54%. Произошло это после осмысления инвесторами двух новостей.

Во-первых, активность в обрабатывающей промышленности США неожиданно выросла. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс производственной активности вырос до 56,1 в мае с 55,4 в апреле. Экономисты же прогнозировали падение до 54,5.

Во-вторых, неплохо обстояли дела и на рынке труда. Число вакансий сократилось в апреле на 455 тыс., но осталось на весьма высоком уровне – 11,4 млн.

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Это, в принципе, должно было ослабить опасения по поводу надвигающейся рецессии. И сделало это. «Сегодняшние отчеты показывают, что экономика ощутимо не замедляется, и рынок труда остается очень сильным», — приводило в среду Reuters слова главного экономиста FWDBONDS Кристофера Рупки.

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Но для рынка, опасающегося слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, хорошие новости – это плохие новости. Слишком крепкая экономика укрепляет и позиции «ястребов» в Федрезерве, развязывая ему руки для ускорения подъема ставки и наращивания объемов количественного ужесточения (quantitative tightening, QT). Последнее стартовало как раз вчера.

За июнь баланс Федрезерва должен будет сократиться на $47,5 млрд, а еще через пару месяцев регулятор намерен выйти на темп в $95 млрд в месяц и, соответственно, $1,14 трлн в год. Это откачивание ликвидности с рынка в беспрецедентных масштабах. Оно неизбежно негативно отразится не только на казначейских облигациях и ипотечных бумагах, которые списываются c баланса, но и на акциях.

Уже 15 июля ФРС поднимет ставку на 50 базисных пунктов. Согласно CME, срочный рынок оценивает вероятность этого в 99,3%, что неудивительно – регулятор говорит о том же прямым текстом. Это тоже не лучший фон для ценных бумаг, но он становится все хуже. Рынок верил в повышение ставки на 50 б.п. и в июле, но дальнейший подъем таким же шагом еще неделю назад особо всерьез не рассматривал. Вероятность подобного на заседании в сентябре оценивалась примерно в 30%. Однако вчера она уже превышала 60%.

Это неудивительно на фоне, с одной стороны, неплохой по многим параметрам ситуации в экономике, а с другой – инфляции, находящейся на 40-летних максимумах (8,3% в апреле). Даже если ставка будет подниматься по 50 б.п. на трех будущих заседаниях ФРС, она все равно заберется не так высоко – в диапазон 2,25-2,5%.

Так что уже и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, считающаяся «голубем», вчера говорила на CNBC, что уровня «нейтральности» ставки, который она видит на 2,5%, надо достичь «так быстро, как только сможем». Правда более или менее определенно она говорит о шаге в 50 б.п. «на паре ближайших заседаний».

Но известный «ястреб» президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард почти одновременно с ней заявил, что к концу года ожидает ставку на уровне 3,5%. Это означает ее подъем на 50 б.п. уже на всех пяти оставшихся встречах ФРС. Такой сценарий в котировках не заложен.

Ну а добило оптимистов выступление гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймона, заявившего, что он готовит крупнейший банк США к «экономическому урагану» и советует инвесторам поступать так же. Он предвидит большие проблемы как от QT беспрецедентных масштабов, так и от геополитики. Первое само по себе грозит экономическим спадом, а второе усугубит рецессию, особенно если цены на нефть взлетят до $150-170 за баррель, что Даймон вполне допускает.

«Сейчас вроде солнечно, дела идут хорошо, все думают, что ФРС справится с этим, — заявил он в среду аналитикам и инвесторам на финансовой конференции в Нью-Йорке. – Этот ураган прямо там, впереди, движется в нашу сторону».