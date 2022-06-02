В России приступили к созданию альтернативы ЕСПЧ

Ассоциация юристов России (АЮР) работает над созданием нового суда по правам человека.

Об этом заявил государственный советник юстиции РФ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, председатель АЮР генерал-полковник Сергей Степашин.

По его словам, АЮР уже поддержали силовые структуры, администрация президента, был доклад о серьёзной работе по созданию альтернативного европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), передаёт РИА Новости.

Степашин при этом он напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ – и «правильно сделала», так европейский суд принимал решения исходя из политических соображений, а не юридических норм.

«Мы считаем, что новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС», – подчеркнул генерал-полковник.

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ дополнят поправкой о том, что выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях.

Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой 18 мая. Согласно документу, все постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта текущего года, не подлежат исполнению в России. При этом, до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ имеет право выплачивать компенсации российским заявителям по постановлениям, вынесенным до 16 марта.

Напомним, наша страна начала процесс выхода из Совета Европы 15 марта. Формально РФ перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, спустя полгода после исключения из Совета Европы.

