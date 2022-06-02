В России увеличился разрыв в экономическом развитии отраслей

В апреле — мае в России были полностью загружены мощности в машиностроении, металлообработке, химическом и нефтехимическом производствах. Поскольку продукция этих отраслей способна заместить импорт, спрос на нее резко вырос. В то же время отдельные отрасли, ориентированные на экспорт, а также отрасли, критически зависимые от импортных комплектующих, были вынуждены сократить выпуск и занятость. Об этом говорится в докладе ЦБ «Региональная экономика».

«Неоднородность экономической активности по отраслям усилилась, что сопровождалось усилением структурных дисбалансов на рынке труда», — говорится в докладе.

Так, в ЦФО работа большинства сборочных автоконвейеров по-прежнему приостановлена, производители ведут активный поиск поставщиков и новых рынков сбыта, отдельные предприятия решают вопрос замены собственника. При этом, благодаря гарантированному спросу по госконтрактам увеличился выпуск фармацевтической продукции, отметили в ЦБ.

В СЗФО промышленные предприятия отмечают проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Переориентация экспорта на азиатские страны в регионах округа затруднена из-за существенного роста затрат на логистику. Производители мебели и предприятия деревообработки Вологодской области заявили об этой же проблеме — переориентация экспорта осложняется кратным ростом расходов на доставку.

По данным ЦБ, на нефтеперерабатывающих предприятиях Урала образовались избыточные запасы топлива, которое ранее шло на экспорт. В Сибири угольный бизнес сообщил о сокращении текущей добычи тоже из-за накопившихся запасов. А на Сахалине сократили добычу нефти на фоне проблем со страхованием судов, предназначенных для ее транспортировки. Кроме того, поток грузов через дальневосточные порты уменьшился из-за снижения фрахта со стороны иностранных компаний и в связи с противоэпидемическими мерами в Китае.

При этом, предприятия сельхозмашиностроения Юга России сообщили о том, что смогли перестроить логистические цепочки и найти альтернативных поставщиков. Крупный производитель парфюмерно-косметической отрасли Ставропольского края намерен вложиться в развитие бизнеса, увеличить выпуск и расширить ассортимент производимой продукции. А в Чечне был запущен инвестиционный проект по производству эпоксидных смол, причем, заявленная мощность завода сопоставима с потребностью всей строительной отрасли страны.