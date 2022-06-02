В России ужесточен контроль за производством воды

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% в котором принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, создали систему контроля над объемами добычи и производства природной воды.



Требование обязательной маркировки минеральной воды вступило в силу в России в декабре 2021 года. Для этого используется система «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. Эта система применяется для молочной продукции, лекарств, табака, одежды, обуви и других категорий товаров. Теперь же, с мая 2022 года, по информации Forbes, значительно усилен контроль и над непосредственно добычей воды из недр.

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Производители полагают, сообщает Forbes, что введение особого контроля и маркировки приведет к возникновению значительных сложностей в их работе, а масштабы производства контрафакта были не так велики.

в начале прошлого месяца было подписано трехстороннее соглашение между Минпромторгом, Роснедрами и ЦРПТ о взаимодействии. Как следует из документа, соглашение позволит прослеживать весь путь производимой воды от скважины до прилавка. К системе мониторинга за оборотом маркированных товаров, которой уже управляет ЦРПТ, добавятся данные Роснедр и Росгеофонда. Полученные данные можно будет сравнить с показателями производителей, и это позволит выявлять случаи контрафакта на рынке вод.

«Факты нелегального производства будут определяться по расхождению данных в системах, основанных на объемах добываемой и производимой воды», - заверил представитель ЦРПТ.

