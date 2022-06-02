Вице-мэр Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» создали 1,3 тысячи новых рабочих мест

Компании-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2021 году создали 1,3 тыс. новых рабочих мест, а общее количество сотрудников этих предприятий составило почти 8,5 тыс. человек. Об этом сообщил 2 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К началу 2022 года количество сотрудников столичной особой экономической зоны превысило 11 тыс. человек. Почти 8,5 тыс. из них — специалисты из 90 компаний-резидентов. Всего за 2021 год на таких предприятиях появилось 1,3 тыс. дополнительных рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Более половины сотрудников компаний, работающих в столичной ОЭЗ, занято в кластере микроэлектроники, уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Сейчас почти 5 тыс. человек в ОЭЗ работают на предприятиях, выпускающих микроэлектронику, а около 1,5 тыс. — в компаниях, развивающих медицинские технологии и фармацевтику. Еще примерно тысяча человек трудится в IT-отрасли, а более 450 сотрудников — в кластере высокотехнологичных производств. Наконец, примерно 250 специалистов создают современные материалы для строительной и других отраслей, 200 работают с энергоэффективными технологиями», — пояснил глава департамента.

А лидерами по созданию рабочих мест в 2021 году стали предприятия медицинских технологий и биофармацевтики, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «За год число сотрудников 20 предприятий кластера медицинских технологий и биофармацевтики выросло на 1,1 тысячи человек — это в 5 раз больше, чем в 2020 году, когда прирост составил около 200 работников», — сказал он. Такая динамика связана с тем, что в ОЭЗ появились четыре новых резидента и запустились крупные проекты, добавил Геннадий Дегтев.

Отметим, что компании из кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики технополиса продолжают активно набирать персонал. Так, этой весной 6 компаний сообщили и 80 вакансиях, они размещены на проекте «Техноработа».

ОЭЗ «Технополис “Москва”», подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, расположена на 5 площадках 223,2 га: в Печатниках и в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами поддержки: они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На время строительства завода действуют льготы по аренде земли, а по его завершении резидент может выкупить участок под производством за 1% от кадастровой стоимости.