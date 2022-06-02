Во имя развития: Ozon замораживает права бумагодержателей

Ozon смог договориться о приостановке реализации прав держателям облигацией на 750 млн долларов с погашением в 2026 году. Согласно сообщению онлайн-ретейлера, документы подписали 35,9% держателей облигаций. Таким образом, с 1 июня текущего года соглашения вступили в силу. Их действие продлится до 30 августа.

«Ozon Holdings PLC и специальный комитет держателей облигаций заключили соглашение о приостановке (Standstill Agreement) для содействия реструктуризации выпуска», — отмечается в распространенном компанией сообщении.

Статья по теме: Акции дня: трейдеры увидели перспективу в бумагах Ozon

В Ozon также отметили, что сам комитет представляет интересы зарубежных держателей облигаций (около 21,4%). Помимо этого, кипрской компании удалось заключить соглашение с 14,5% держателей облигаций из России. Комментируя «Эксперту» ситуацию, в пресс-службе Ozon отметили, что документы будут открыты для подписания и иными владельцам облигаций компании.

Таким образом, участники соглашения не будут предпринимать никаких мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Аналогичная ситуация складывается и для Ozon в России.

Подобное соглашение позволит компании продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации займа и прийти «к взаимовыгодному оптимальному решению как держателей, так и для компании», подчеркнули в пресс-службе Ozon. Там напомнили, что подобное решение было вызвано приостановкой торгов акциями Ozon и бумагами других компаний на бирже Nasdaq с 28 февраля.

Согласно условиям бондов, через 7 дней после этого держатели имели право запросить досрочное погашение долга, а также накопленных по нему процентов. 30 мая в Ozon сообщил, что не могут перевести необходимую сумму из России в адрес кипрской компании, чтобы совершить платеж держателям облигаций, запросивших погашение. Причина — регуляторные ограничения.

В компании отметили, что по правилам биржи Ozon Holdings PLC может объявить технический дефолт 14 июня, предупредив об этом инвесторов.

«Держатели облигаций знают о существующих ограничениях и находятся в конструктивных переговорах с представителями Ozon и консультантами. В ближайшее время компания рассчитывает прийти к соглашению об основных условиях реструктуризации займа (term sheet)», — заявили в компании.

«Вопрос по реструктуризации облигаций решается на уровне кипрской компании Ozon Holdings PLC. К операционной деятельности российского Ozon событие не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах и взаимодействии с партнерами. На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. За первый квартал на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 млрд рублей. Данные средства находятся в России», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Ozon подчеркнули, что ситуация с облигациями не влияет на планы по развитию маркетплейса, и констатировали, что в 1 квартале 2022 года компания продемонстрировала рост оборота и улучшение финасово-экономических показателей: оборот продаж вырос в 2,4 раза до 177,5 млрд рублей, а рост валовой прибыли опередил оборот и вырос на 165% до 30,7 млрд рублей.

«Снизилось отношение операционных расходов и отрицательной EBITDA к обороту и улучшилась юнит-экономика каждого заказа. Мы продолжим работать над повышением эффективности бизнеса и сохраняем прогноз роста оборота не менее 80% в 2022 году», — резюмировали в компании.

Статья по теме: Миллионеры с 0

Ozon идет по стопам «Яндекса»

«Как такового решения пока нет, есть договоренность с частью держателей о том, что до конца августа они не будут принудительно взыскивать средства с зарегистрированной на Кипре Ozon Holdings PLC. Решением же в данном случае была бы реструктуризация задолженности, условия которой были бы приемлемыми как для держателей облигаций, так и для самой компании. Ozon — быстрорастущая компания, в первом квартале 2022 года выручка ритейлера выросла на 90% г/г до 63,6 млрд рублей. Однако компания пока не вышла на прибыльность, скорректированная EBITDA и свободный денежный поток остаются в отрицательной зоне. Необходимость улаживать вопрос с держателями облигаций может негативно отразиться на стоимости финансирования, которое требуется компании для дальнейшего роста, особенно в текущих условиях, когда возможности для получения финансирования снизились», — заявил в комментарии «Эксперту» аналитик КСП Капитал УА Михаил Беспалов.

Он добавил, что ситуация с Ozon является не единственным примером такого рода. Михаил Беспалов напомнил, что аналогичная ситуация произошла и с компаний «Яндекс».



«В результате приостановки торгов акциями компании на бирже Nasdaq в конце февраля согласно предусмотренными выпуском ковенантами держатели конвертируемых облигаций объемом 1,25 млрд долларов, получили право требовать досрочного погашения бумаг. Сейчас компания также ведет переговоры о реструктуризации задолженности. В начале июня стало известно, что “Яндекс” смог договориться о продлении срока, после истечения которого держатели могут предъявить бумаги к досрочному погашению, до 6 июля», — заключил он.