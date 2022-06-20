«А-Проперти» построит собственную ветку Тихоокеанской железной дороги

Принято положительное решение о строительстве на Дальнем Востоке железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана — административного центра Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, порта на Удской губе Охотского моря. Стройка будет вестись за собственные средства компании «А-Пропети» Альберта Авдоляна и завершится в первом квартале 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

10 июня порт Эльга был включен в схему территориального планирования РФ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что частная железная дорога в регионе станет самой длинной в истории (видимо, имея в виду историю России — Прим. ред.), и сообщил, что первый поезд по этой ветке планируется отправить уже в 2024 году. Железная дорога получит название «Тихоокеанская», а конечной ее точкой станет порт на Охотском море — Эльга, сказал Дегтярев.

Актуальная стоимость проекта не уточняется; в 2021 году в «Эльгауголь» его оценили в 97,1 млрд руб. вместе с портом.

Напомним: в конце марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил письмо о готовности проекта к реализации президенту РФ. А в апреле госкорпорация объявила о продаже своей доли Эльгинского месторождения «Эльгаугля» в размере 5% компании «А-Проперти».

Тогда же «А-Проперти» сообщила, что планы развития Эльгинского угольного комплекса предусматривают увеличение объема добычи угля на Эльге до 45 млн тонн. Также в ближайших планах по развитию проекта реализация строительства собственного логистического узла, который включает в себя частную железнодорожную линию протяженностью около 500 км (от месторождения до Порта-Эльга) и строительство собственного порта в акватории Охотского моря уже к 2025 году.

Новым партнером «А-Проперти» в Эльгинском угольном проекте стала компания ООО «ЭнергоГрупп», 100% которой принадлежит генеральному директору ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь» Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском угольном комплексе, куда войдут в т.ч. строящаяся частная Тихоокеанская железнодорожная дорога и порт Эльга, составит 20%.

По мнению аналитиков, проект стал сейчас более актуальным в свете резкого роста спроса на мощности Восточного полигона и ухудшения условий перевозки на восток экспортного угля другими видами транспорта.

