Акции дня: бумаги «Новатэка» выросли на фоне цен на газ

Бумаги российской газовой компании «Новатэк» поднялись сразу на +11,67% до 976 руб. за акцию по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 20 июня.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне роста цен на газ. В понедельник на лондонской бирже ICE, цены на газ к концу торговой сессии выросли на 4,2%, превысив 1330 долларов за 1 тыс. кубометров. Как считают аналитики «Промсвязьбанка», положительная динамика связана с озвученными на ПМЭФ положительными заявлениями.

«Во-первых, компания заявила, что не стала менять срок запуска первой линии проекта Арктик СПГ-2 (2023 год) и сохранила прогноз по росту добычи газа в 2022 году на уровне 2-3%. Во-вторых, компания объявила о сохранении практики выплаты промежуточных дивидендов в 2022 году, которые, по нашим оценкам, могут превысить 10%. Наконец, по сообщениям СМИ, Saudi Aramco может выкупить долю TotalEnergies (Франция) в проекте Арктик СПГ-2», - отметили аналитики. Также эксперты добавили, что текущие цены не полностью учитывают потенциал проекта Арктик СПГ-2 и переоценивают риски, связанные с санкциями.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,14% до 2404,4 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,21% до 1357,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:38 мск составила 114,21 долларов за баррель (+0,96%). Российская валюта укреплялась – 55,63 руб. за доллар.