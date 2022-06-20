Банки начали активнее закрывать отделения

В мае Сбербанк ускорил закрытие дополнительных офисов и опередил по этому показателю весь банковский сектор вместе взятый. Крупнейший банк закрыл 70 отделений, тогда как все остальные — только 67. Всего за январь — май 2022 года Сбербанк закрыл 159 отделений, остальные кредитные организации — 511, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

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По данным на начало июня общее количество всех отделений всех банков в России составило 25,2 тысяч, из них почти половина, 13,1 тысяч, принадлежат Сбербанку. В каких именно регионах закрылись отделения, в Сбербанке не раскрыли, отметив, что «покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне». При этом, по данным крупнейшего игрока, большинство их клиентов (более 100 млн граждан) пользуются мобильным приложением.

«На фоне продолжающейся оптимизации к концу 2022 года около 100 тыс. банковских сотрудников могут потерять работу. Расходы на оплату труда в 2021 году в целом по банковскому сектору составили около 1,3 трлн рублей. Годовой фонд оплаты труда линейного банковского сотрудника в среднем можно оценить в 1 млн рублей, таким образом если банки сократят лишь 8% расходов на персонал, на 20% урежут расходы "по головам", они могут сэкономить около 100 млрд рублей в год», — подсчитал независимый эксперт Андрей Бархота.

По его словам, слияние ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ может оставить без работы еще 10–15 тыс. банковских сотрудников.

