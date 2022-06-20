Банки снизили максимальные ставки по вкладам до 9%

По итогам первой декады июня средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 9,09%. По сравнению с третьей декадой мая она снизилась на 0,76%, а с начала мая — на 3,01%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в июне 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июня — 9,09%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор она постепенно снижается. Показатель почти приблизился к уровню конца февраля (8,59%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

