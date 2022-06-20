«Биг Тейсти» будет присутствовать в меню «Вкусно и точка» под новым названием

Бургер «Биг Тейсти» будет представлен в меню «Вкусно и точка» под новым названием и с измененным рецептом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу новой сети ресторанов пишет РБК.

«Мы не можем использовать в меню названия "Биг Тейсти", поэтому мы представим его аналог "Биг Спешл" 25 июня в Москве и Московской области», — рассказали представители «Вкусно и точка». Они добавили, что сейчас в разработке также находятся новые рецепты «Биг Мака» и «Макфлурри».

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся вместо ушедшего из России McDonald's 12 июня на Пушкинской площади. В столице и Подмосковье до конца июня планируют открыть около 200 предприятий сети.

По словам гендиректора сети Олега Пароева, пока посетителям будет доступно не все привычное меню из-за логистических сложностей, а также из-за того, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки. Пароев заверил, что в скором времени появятся достойные замены, цены при этом останутся доступными, хотя «в обозримом будущем, конечно, изменятся». Франчайзинговые сети McDonald's в России тоже приостановили работу и теперь могут войти в новый бренд.

Российская сеть McDonald's включала более 850 ресторанов быстрого обслуживания. В середине марта компания их закрыла, а 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка. При посредничестве Минпромторга она продала бизнес российскому бизнесмену Александру Говору. Новый владелец ресторанов уже объявил, что в ближайшее пять-шесть лет намерен увеличить количество точек общепита с 850 до 1 тысячи. Также он рассказал о планах адаптировать вкусы блюд в зависимости от регионов РФ. Так, Кавказе и в Сибири в меню сети будут доступны более острые варианты блюд.