Chery планирует представить на рынке РФ новый автомобильный бренд Omoda в 2022 году

Автоконцерн Chery, продающий в России автомобили среднего класса под этим же названием и премиальные кроссоверы под брендом Exeed, представит российским автолюбителям еще один суббренд с отдельной модельной линейкой и дилерской сетью — Omoda.

Первым автомобилем новой марки станет кроссовер с индексом C5, а за ним последуют еще один вседорожник и седан. К лету 2023 года линейка будет насчитывать три модели, а к 2025 году ее планируют расширить. Об этом сообщили в пресс-службе российской дочки Chery.

Для марки будет на конкурсной основе создана индивидуальная дилерская сеть. Компания намерена подписать 100 дилерских соглашений до конца лета этого года, и в ближайшие дни потенциальным партнерам компания направит приглашения, отмечается в пресс-релизе Chery.

Китайская Chery является одной из крупнейших по продажам в РФ автомобильных марок наряду с Haval и Geely. По итогам 2021 г. продажи Chery в РФ возросли в 3,5 раза, до 40,9 тыс. автомобилей. Доля компании на рынке выросла с 0,7% до 2,5%.